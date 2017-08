EL BANCO DE ESPAÑA NO ESPERA SUBIDAS SIGNIFICATIVAS DEL PETRÓLEO A CORTO O MEDIO PLAZO

El Banco de españa no espera un alza significativa en los precios del petróleo a corto o medio plazo, ya que aunque se prevé cierta retracción de la oferta por la caída de la inversión, la demanda también estará contenida por el aumento de la eficiencia en el uso de combustibles derivados del petróleo y la concienciación social sobre sus externalidades negativas.

En un artículo analítico titulado 'Evolución reciente y perspectivas del mercado de petróleo', el Banco de España señala que las perspectivas futuras de los precios dependen de diversos factores de difícil predicción.

A este respecto, el artículo sostiene que a corto plazo no parece haber elementos para considerar un alza sustancial en los precios, a no ser que se produzca una reducción adicional de la producción de la OPEP y otros productores o un aumento de las tensiones geopolíticas.

Asimismo, apunta que el papel de la OPEP, en general, y el de Arabia Saudita, en particular, en el mecanismo de determinación de precios parece haberse debilitado y, en este momento, los precios dependerían en mayor medida de los costes de los productores de Estados Unidos.

A medio plazo, tampoco espera retornar a un entorno de precios elevados del petróleo, aunque admite que hay importantes elementos de incertidumbre.

Por un lado, indica que la caída de la inversión o un aumento de los costes asociados al petróleo no convencional pueden reducir las reservas viables económicamente, tensionando la oferta.

Por otro lado, explica que más a largo plazo, la demanda se encuentra condicionada, entre otros factores, por el impulso a la eficiencia energética propiciada por consideraciones medioambientales, que podría modificar el papel prominente del petróleo como fuente de energía en el transporte.

