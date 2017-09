ESPAÑA DESTINA EL 1,22% DEL PIB A I+D+I, SIENDO EL OBJETIVO EUROPEO DEL 3%

Google Plus

- El Gobierno se marca como objetivo el 2% para 2020. La secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, Carmen Vela, lamentó este martes la dedicación que hace España del PIB a I+D+i, que se sitúa en el 1,22%, siendo el objetivo europeo fijado del 3%.

Así lo indicó en Santander en su intervención en el 31 Encuentro de la Economía Digital y de las Telecomunicaciones bajo el título ‘La realidad digital de España’, organizado por la Asociación Multisectorial de Empresas de Tecnología de la Información, Comunicaciones y Electrónica (Ametic).

Vela señaló que la Unión Europea coloca a España entre los países moderadamente innovadores, es decir, “que lo hacemos regular tirando a mal”, matizó antes de indicar que “nos colocamos entre la posición 16 y 18 de Europa”.

Por tanto, comentó que “nos falta mucho por hacer y por comunicar entre las partes y muchísimo tiempo por dedicar a esto, pero créanme que estamos en ello como también nos falta mucho camino para podernos establecer en una dedicación del PIB que sea razonable al país que tenemos en cuanto a I+D+i”.

En este sentido, comentó que estamos en el 1,22% de dedicación del PIB, cuando el objetivo europeo es del 3% para el año 2020. “Es fácil en el año 2017 decir que no lo vamos a conseguir, pero ya lo decía en el 2001, que este objetivo se puso para el 2010, se volvió a poner para el 2020 y por la crisis y otras circunstancias no vamos a llegar”.

En este sentido, en declaraciones ante los medios de comunicación auguró que la inversión de la Administración para 2020 alcanzará el 2%.

A este respecto, puntualizó que “nuestro total del 1,22% es bajo y estamos muy lejos de la media europea, que es del 2%”, pero además lamentó que la dedicación del sector privado en España está en torno al 52% o 53%, dependiendo de los años, cuando, por ejemplo, en países como Alemania está en el 67% y Austria en el 69%.

“Esto es un problema estructural y entre todos tenemos que seguir sumando porque aun nos queda mucho por hacer”, remarcó.

En cualquier caso, continuó, “las capacidades públicas de los Estados están bastante estables y nosotros tenemos que asumir como Administración una parte, pero tenemos que ser co-responsables entre todos para que esto alcance los niveles que queremos”. En este sentido, apuntó que el objetivo de la Unión Europea son las dos terceras partes de I+D+i proveniente del sector empresarial y una tercera parte del sector público.

INVESTIGACIÓN

Por otro lado, la secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación indicó que “nuestro sistema de ciencia e investigación es muy joven”, con apenas 31 años, pero a pesar de eso añadió, los investigadores y tecnólogos españoles, empresas e instituciones han sido capaces de colocar a España en el ranking de investigación, valorado por el número de publicaciones, “donde tenemos menos que en otros países pero son mejores”.

Así, apuntó que el sistema de I+D+i español es “pequeño, limitado y con una gran capacidad de expansión, pero limitada por muchos factores”.

Además informó que “somos el 0,7% de la población mundial, dedicamos el 1% del presupuesto total de I+D del mundo, y aportamos el 9,7% de los investigadores. “Con estos mimbres, somos capaces de ser responsables del 3,2% de toda la población científica mundial, del 4,3% de las publicaciones científicas excelentes, del 6,7% de las que se publican en las revistas más importantes, y algo que es cada vez más importante, del 7,7% de la investigación en colaboración”, subrayó.

“Si las empresas, universidades, centros de investigación no sumamos y trabajamos juntos, vamos a llegar más tarde que los demás, que si que lo hacen”, concluyó.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso