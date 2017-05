EL BANCO DE ESPAÑA CONSTATA QUE LAS PYMES ESPAÑOLAS FUERON DE LAS MÁS CASTIGADAS DE LA UE POR LA CRISIS

Google Plus

El Banco de España afirma que las pymes españolas han sido de las más castigadas durante la crisis si se comparan con las pequeñas y medianas empresas de otros países de la Unión Europea.

Así consta en el informe 'La evolución económica y financiera de las empresas no financieras españolas durante la crisis económica y primeros años de la recuperación. Un análisis comparado con la UEM', hecho público este jueves.

El Banco de España ha realizado este estudio analizando la situación de "fuerte deterioro" de la economía entre los años 2008 y 2012.

El organismo que preside Luis Linde concluye que el deterioro fue comparativamente "más intenso" en el caso de las pymes y en ciertos sectores, como la construcción y el inmobiliario, "y superior al observado en otras economías de la UEM".

El desglose por tamaños evidencia que el perfil de doble recesión registrado en estos años se reflejó en todas las empresas, "con independencia de su dimensión, aunque con distinta intensidad".

Así, dentro del segmento de pymes, las españolas presentaron una evolución "notablemente más negativa que el resto de sus homólogas europeas".

Según este informe, las empresas españolas de mayor tamaño se fueron alejando de los niveles de rentabilidad de sus homólogas del agregado de la UEM, hasta situarse en 2015 algo más de un punto por debajo. Sin embargo, en este caso se mantuvieron siempre por encima de los registros de las sociedades grandes de la UEM no central.

Los autores del informe consideran que al analizar el peso que representan los pasivos de las empresas en situación potencialmente más vulnerable sobre los del total de las empresas de la muestra, se observa que, tanto en el grupo de las pymes como en el de las grandes compañías, las distancias entre España y los países de la UEM no central prácticamente desaparecen.

A pesar de ello, a partir de 2013 esta tendencia "empezó a revertir", de modo que la recuperación de la actividad de las compañías españolas fue "más intensa en promedio que en otras economías de la UEM".

Por último, consideran que los resultados que presentaron las empresas desde entonces permitieron "que se fueran reduciendo las diferencias previas con respecto al resto de los países del área del euro".

