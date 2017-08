EL BANCO DE ESPAÑA CELEBRA SU PRIMERA CONFERENCIA ANUAL DE INVESTIGACIÓN

Google Plus

El Banco de España celebra hoy y mañana en Madrid su primera Conferencia Anual de Investigación, en el que reúne a economistas, académicos y responsables de política económica.

El objetivo del encuentro es “analizar la actual situación macroeconómica internacional y las medidas de política adecuadas a la misma”, según explicó el Banco de España en un comunicado.

El gobernador del Banco de España, Luis Linde, fue el encargado de la apertura de la conferencia, en la que también participan numerosos economistas de la institución.

El evento incluye ponencias académicas de, entre otros, Viral Acharya (Reserve Bank of India, New York University), Tobias Adrian (Fondo Monetario Internacional), Ricardo Caballero (MIT), Gauti Eggertsson (Brown University), Emmanuel Farhi (Harvard University) y Jesús Fernández-Villaverde (University of Pennsylvania).

Las ponencias tratan varios temas relacionados con la política monetaria, tales como los efectos de los tipos de interés negativos y de la orientación sobre su curso futuro, el papel de la estabilidad financiera en la conducción de la política monetaria y la relación entre ésta y las burbujas de activos, señaló el Banco de España.

Algunos de los estudios presentados durante la conferencia abordan el diseño de la política macroprudencial, el efecto de cambios en la distribución de la renta, la relación entre los precios de los activos financieros y el endeudamiento de hogares y entidades financieras.

