EL BANCO DE ESPAÑA ABRIÓ SEIS EXPEDIENTES SANCIONADORES A BANCOS EN 2017

El Banco de España acordó en 2017 la incoación de seis expedientes sancionadores derivados del ejercicio de sus competencias supervisoras en el ámbito de la conducta de entidades, la transparencia y la protección de la clientela.



Según recoge el ‘Informe Institucional’ del Banco de España publicado este jueves, los seis expedientes se incoaron a bancos. Además, en dicho ámbito fueron resueltos, con imposición de sanciones, siete expedientes incoados en 2016 a, respectivamente, cuatro bancos, una cooperativa de crédito, un establecimiento financiero de crédito, y una entidad de cambio de moneda y sus cargos de administración y dirección.

En el informe el Banco de España recuerda que desde la entrada en funcionamiento del Mecanismo Único de Supervisión (MUS) en noviembre de 2014, la supervisión de las entidades más relevantes de la zona del euro (entidades significativas) la realiza de forma directa el Banco Central Europeo (BCE) y la del resto de entidades de crédito (entidades menos significativas) la realizan los distintos supervisores nacionales.

Al cierre de 2017, el BCE tenía la supervisión directa de 119 grupos significativos de la zona del euro, de los que 13 grupos eran españoles. Estos 13 grupos integran 52 entidades de crédito individuales españolas y 24 entidades de crédito individuales situadas en otros países de la zona del euro, y representan el 94% de los activos del sistema bancario español. El 6% restante lo forman 69 grupos bancarios españoles menos significativos. Además, hay 8 entidades de crédito españolas que se integran como filiales en 7 grupos bancarios significativos extranjeros del MUS.

En todo caso, el Banco de España contribuye a la supervisión de las entidades significativas españolas, tanto en los trabajos de seguimiento continuado a través de los equipos conjuntos de supervisión (JST, por sus siglas en inglés) como en las inspecciones in situ e investigaciones de modelos de dichas entidades.

Al cierre de 2017, el Banco de España aportaba 157 empleados a los JST de los grupos bancarios significativos españoles. Además, durante 2017 se realizaron 21 inspecciones en entidades significativas, de las que el Banco de España lideró 18, y 12 investigaciones de modelos, lideradas todas por el supervisor español.

El Banco de España aportó a estas actividades in situ relacionadas con los grupos bancarios españoles, aproximadamente, el 90 % del personal dedicado a estas tareas.

Asimismo se destinaron otros recursos a participar en este tipo de actuaciones respecto de otras entidades no españolas. En 2017 se tomaron 239 decisiones supervisoras dirigidas específicamente a las entidades significativas españolas. También les afectaron otras 384 decisiones de carácter más general o sobre aspectos de organización y políticas del MUS.

En relación con las entidades menos significativas bajo la supervisión del Banco de España, en 2017, 19 grupos bancarios fueron objeto de un seguimiento continuado. En los 50 grupos restantes se ha aplicado un seguimiento simplificado (basado en un sistema de alertas). En total, se realizaron 549 actuaciones de seguimiento y 10 visitas de inspección.

Por lo que respecta a la evaluación de la idoneidad de los altos cargos de las entidades supervisadas, en 2017 el Banco de España tramitó 550 expedientes. De ellos, 281 correspondían a entidades de crédito, 85 a sociedades de garantía recíproca, 75 a entidades de pago, 62 a establecimientos financieros de crédito, 23 a sociedades de tasación, 19 a entidades de dinero electrónico y 5 a establecimientos de cambio de moneda extranjera.



