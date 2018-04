ESCOLANO DEFIENDE QUE LOS BANCOS ESPAÑOLES “CONCEDEN FINANCIACIÓN A TIPOS MUY COMPETITIVOS”

El ministro de Economía, Industria y Competitividad, Román Escolano, subrayó este martes que las entidades financieras españolas “conceden financiación a tipos muy competitivos”.



Así lo indicó en la clausura de la conferencia ‘Spain: From Recovery to Resilience’, organizada por el Banco de España y el Fondo Monetario Internacional (FMI) en Madrid.

Escolano se refirió es su discurso a la Unión Bancaria europea, para señalar que aunque “está avanzada, aún no está finalizada" y que hay elementos “clave” que “siguen pendiente”.

El titular de Economía defendió que cuando España tuvo que adoptar medidas en el sector financiero lo hizo, y que ahora la banca española es “más rentable, competitiva y eficiente”.

“España ha tenido que hacer frente a una de las mayores” crisis financieras recientemente, recordó, una situación que “se ha afrontado con responsabilidad y poniendo en marcha medidas que no han sido ni sencillas ni fáciles de adoptar”.

Por ello, “estamos en una posición positiva para contribuir al trascendental debate sobre el futuro de la eurozona”.



