PARO. ESCOLANO DESTACA LA “GRAN CAPACIDAD” DE LA ECONOMÍA PARA CREAR EMPLEO, PERO PIDE NO CAER EN LA “AUTOCOMPLACENCIA”

Google Plus

El ministro de Economía, Industria y Competitividad, Román Escolano, subrayó este martes que “España está mostrando una gran capacidad de creación de puestos de trabajo”, con un ritmo que alcanza el medio millón de nuevos empleos anuales, pero pidió no caer en la “autocomplacencia”.



Así lo indicó en la clausura de la conferencia ‘Spain: From Recovery to Resilience’, organizada por el Banco de España y el Fondo Monetario Internacional (FMI) en Madrid.

Escolano subrayó que a finales del presente ejercicio 2018 en España habrá 19,5 millones de ocupados. Además, puso en valor que la tasa de paro ha caído en 10 puntos porcentuales desde el nivel máximo alcanzado en 2013.

Se trata, dijo el titular de Economía, de un “ritmo de reducción sin precedentes en la historia reciente de nuestro país”.

Además, el ministro recordó que se ha reducido el umbral de crecimiento del PIB partir del cual se empieza a crear empleo, lo que supone una “clara señal del cambio estructural de la economía española”.

Según Escolano, España tiene ahora un patrón de crecimiento “más equilibrado”; para apuntar, por otra parte, que éste año el déficit público se situará “claramente” por debajo del 3% del PIB, lo que supondrá abandonar el “brazo corrector” del Procedimiento de Déficit Excesivo (PDE).

El ministro comentó que “nunca podemos caer en la autocomplacencia”, ya que “quedan muchos puestos de trabajo” por recuperar todavía y el conjunto de la economía “sigue muy endeudada”.

“Hemos sentado las bases para que la economía crezca de manera sostenida”, pero hay que seguir reduciendo la ratio de la deuda pública sobre el PIB y rebajar el desempleo, pues es la “vía socialmente más eficaz para reducir las desigualdades”.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso