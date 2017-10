ERICSSON REBAJA SU ERE A 393 PERSONAS PERO PREVÉ CERCA DE 120 TRASLADOS A OTRAS EMPRESAS, SEGÚN UGT

Google Plus

La compañía Ericsson ha rebajado su previsión inicial del Expediente de Regulación de Empleo (ERE), que cifró el pasado 26 de septiembre en 450 personas, a 393, aunque tiene previsto trasladar a alrededor de 120 personas a otras empresas de la compañía.

Así lo indicó este miércoles el secretario de UGT en Ericsson Network, César Gómez, tras la primera reunión formal entre los representantes sindicales y la empresa que ha servido para constituir la mesa de negociación.

Gómez valoró la decisión de la empresa de reducir el número de personas a las que afectará el ERE y confió en que se vaya reduciendo esa cifra conforme vayan avanzando con la negociación.

El representante de UGT indicó, en declaraciones a Servimedia, que la empresa les ha comunicado que “se están aplicando unos artículos para trasladar parte del personal de Ericsson a otras empresas y que eso lo van a gestionar de manera independiente al ERE”.

Según Gómez, tratar el ERE y los traslados de forma separada “ha sido un punto de conflicto entre la empresa y la parte social”. En este sentido, afirmó que según los datos que posee el sindicato, 74 traslados serán de la unidad Media, dedicada a la televisión, y 44 de la unidad de Fibra Óptica.

“Les hemos dicho de primeras que si van a aplicar más medidas aparte del ERE, que se gestione todo en la misma mesa de negociación, pero ellos no están dispuestos a negociar el traslado a otras empresas”, lamentó.

En este sentido, añadió que la empresa dice “que los traslados no tienen por qué negociarlos y no lo quieren negociar”. De este modo, “ese ha sido el punto más candente, porque ha sido una decisión unilateral y sin ganas de negociar”, remarcó.

Gómez señaló que los traslados de los trabajadores de la unidad de fibra se prevén a la compañía Aventel, que Ericsson adquirió hace un año y que dentro del Grupo se llama EFF (Excellent Film Factory). “Este hecho nos hace sospechar que los trasladan a esa empresa para después venderla”.

Por su parte, respecto a la unidad de Televisión, desde UGT informan que hace dos años Ericsson compró Mundovision, y “ayer crearon la nueva empresa que se llama Ericsson Broadcast, también con la idea de venderla”. Por tanto, “están creando empresas para meter ahí a la gente y venderlas”, lamentó.

Por último, Gómez afirmó que quieren meter a los trabajadores de los traslados en el ERE “para que se puedan adherir voluntariamente a las condiciones que se alcancen”.

