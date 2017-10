ERICSSON SUMA 53 EXCEDENCIAS VOLUNTARIAS A LAS MÁS DE 500 BAJAS Y TRASLADOS PREVISTOS EN ESPAÑA

La compañía Ericsson llevó este martes a la negociación con los sindicatos 53 nuevas excedencias voluntarias, que se suman a los 393 trabajadores que se verán afectados por el ERE y a los 118 traslados previstos a otras empresas.

El secretario de UGT en Ericsson Network, César Gómez, afirmó que se ha avanzado “muy poco” en la reunión de hoy, donde la empresa ha llevado a la consultora económica Itasu, a la que ha encargado el estudio económico de la justificación del ERE.

Gómez indicó que la Ericsson les ha transmitido que las causas del ERE son “de todo tipo, tanto económicas, como productivas y organizativas”, y lo han achacado a que el negocio “está muy mal” y que “hay pérdidas en todas las empresas del Grupo”.

En este sentido, la compañía aseguró que “si no tuviéramos unos contratos de compensación, que son aportaciones desde la matriz de Suecia hacia las empresas españolas, pues realmente estaríamos hundidos”.

Sin embargo, Gómez lamentó que “no explican muy bien como hacen esos contratos de compensación y simplemente se limitan a decir que España necesita que la aporten este paquete de dinero, pero no explican muy bien en base a qué”. Por tanto, “se nos hace muy difícil saber si realmente tenemos pérdidas o no en España y ahí es donde ha habido el conflicto hoy”, reconoció.

TRABAJADORES AFECTADOS

El secretario de UGT en Ericsson Network apuntó en declaraciones a Servimedia que Siemens les ha comunicado que hay 53 excedencias voluntarias, por lo que añadió que “van a ser amortizadas con la desaparición de esos puestos”. “Esgrimen que las personas no son despedidas de manera nominal pero claro, sus puestos desaparecen”, remarcó Gómez.

Por tanto, lamentó que no es que sean 393 despidos, sino que es una situación “incluso peor”, porque estos 53 son aparte y no están incluidos dentro del ERE. En este sentido, “lejos de mejorar, cada semana van aumentando, por lo que esperamos que lo reduzcan”. Así, comentó que no sabe “hasta dónde va a llegar esto”, porque a cada reunión que van, “se va incrementando bien por excedencias, por ERE o por traslados”.

Ante esta situación, desde el sindicato afirman es que “va a haber salidas encubiertas”, porque según comentó, “se plantearon 450 inicialmente a través de un ERE, pero creo que tienen una cifra marcada para que salgan muchas más personas”.

