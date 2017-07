LA VENTA DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN CRECE UN 13,6% EN EL PRIMER SEMESTRE

Google Plus

La facturación por la venta de equipos de climatización para el sector doméstico en España alcanzó los 230 millones de euros entre enero y junio, lo que representa un incremento del 13,6% respecto al mismo periodo de 2016, según informó este lunes la Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización (AFEC).

La directora general de la AFEC, Pilar Budí, indicó en declaraciones a Servimedia que esta cifra es muy positiva teniendo en cuenta que “venimos desde 2015 teniendo un incremento de ventas”, por lo que apuntó que el primer semestre de 2017 se traduce en el de la “consolidación” tras las subidas de los años 2015 y 2016.

La responsable de la asociación recalcó que el mayor número de ventas “está focalizado donde más se notan las olas de calor”, como en las comunidades de Madrid, Cataluña, la zona de Levante y Andalucía.

Budí comentó que “no cabe duda de que la mejora de la situación económica, unida a las olas de calor que hemos sufrido durante el mes de junio, nos ha beneficiado”.

Otro factor que desde la asociación consideran “muy importante” es que “cada vez la sociedad demanda más el confort”, donde “ahora todos conocemos la diferencia de estar en casa con el aire acondicionado”.

La directora general de la AFEC señaló que la gente ya no espera tanto a la llegada de la temporada en que hace más calor, ya que todos estos equipos tienen bomba de calor, con lo que “las ventas están más repartidas durante todo el año”.

“La gente va a comprar un poco antes porque hay más ofertas de equipos, más instaladores y menos prisas, por lo que no espera hasta el último momento, aunque no cabe duda que la mayor demanda se produce a partir de mayo”, reconoció Budí.

