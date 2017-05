LAS ENTIDADES CHIPRIOTAS QUE VENDAN PRODUCTOS ESPECULATIVOS A MINORISTAS EN ESPAÑA TENDRÁN QUE APLICAR LAS MEDIDAS DE LA CNMV

Las entidades de servicios de inversión radicadas en Chipre que operen en España tendrán que aplicar las mismas medidas en relación con la comercialización entre clientes minoristas de contratos financieros por diferencias (CFD), ‘productos forex’ u opciones binarias en operaciones con inversores españoles que se exigen a las sociedades registradas en España.

En un comunicado, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) señaló que la Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC), el regulador de los mercados financieros de Chipre, en respuesta a una petición suya, ha difundido una circular para que las entidades con domicilio en el país que comercialicen estos productos especulativos en España, realicen las mismas advertencias y actuaciones que se requiere a las entidades registradas en España.

Con esta comunicación, la CNMV señala que “podrá actuar en caso de que las entidades del citado país en régimen de libre prestación de servicios no apliquen las medidas comunicadas por la autoridad chipriota en las operaciones con inversores españoles”.

La Comisión exige a quienes comercializan estos productos que adviertan expresamente a los clientes que la CNMV considera que, debido a su complejidad y riesgo, la adquisición de estos productos no es adecuada para clientes minoristas.

Además, se pide que los clientes sean informados sobre el coste que asumirían si decidiesen cerrar su posición nada más realizar la contratación y, en el caso de CFD y ‘productos forex’, que sean advertidos de que debido al apalancamiento las pérdidas pueden llegar a ser superiores al importe desembolsado inicialmente para la adquisición del producto.

A ello se une el requisito de que recaben del cliente un texto manuscrito o grabación verbal que permita acreditar que es consciente de que el producto que va a adquirir es “especialmente complejo” y de que la CNMV considera que no es adecuado para inversores minoristas.

Por otra parte, se solicita que los elementos publicitarios utilizados por las entidades para la promoción de estos productos “contengan siempre una advertencia sobre la dificultad para entender estos productos y sobre el hecho de que la CNMV considera que no son adecuados para inversores minoristas debido a su complejidad y riesgo”.

