EL PP ENSALZA EL MODELO DE TURISMO DE ESPAÑA COMO UN EJEMPLO PARA "TODO EL MUNDO"

- Recuerda que los ingresos del turismo ayudan a "pagar pensiones, colegios y hospitales". El Partido Popular ensalzó este sábado el modelo de turismo de España, que en el primer semestre de 2017 incrementó el número de viajeros un 11% hasta los 36,3 millones, y afirmó que constituye un ejemplo para "todo el mundo", puesto que "funciona y mejora" cada año sin perjuicio de que "se tiene que ir perfeccionando".

En una entrevista a Servimedia, el secretario ejecutivo de Acción Electoral del PP y 'mano derecha' en el partido de María Dolores de Cospedal, Vicente Tirado, censuró los ataques acometidos en la última semana contra intereses turísticos en Baleares, Cataluña y País Vasco, hasta el punto de tacharlos de "frivolidad e irresponsabilidad".

Tirado recordó que el turismo es "un sector económico importante" en el país, hasta el punto de que España es "un gran referente" internacional en la materia y de ello "tenemos que enorgullecernos".

Por eso, pidió protegerlo en vez de organizar protestas públicas contra los turistas y aprobar reformas normativas que limitan los establecimientos turísticos o las plazas hoteleras, como promueven Podemos, CUP y Sortu en distintas comunidades.

"No sólo no se debe permitir que ataquen el turismo, sino que lo tenemos que mimar y fomentar para ser el modelo de turismo de todo el mundo. Es un modelo que se tiene que ir perfeccionando pero que mejora y que funciona", concluyó.

Tirado argumentó que "no se puede frivolizar con una actividad que crea tanto empleo y tanta riqueza" porque "luego ese empleo y riqueza genera recursos para pagar pensiones, colegios y hospitales". "Para pagar el sector social necesitamos actividad económica y dentro de la economía española tenemos un sector exterior muy fuerte".

Por último, señaló que España tiene actualmente una economía que es la que más crece y la que más empleo crea de toda Europa, gracias a la mejora de las exportaciones, a que las pyme son "cada vez más competitivas", a la "pujanza" del sector agroalimentario y, sobre todo, a que el turismo es "extraordinario".

