GRANDES EMPRESAS PIDEN CONSENSO EN LA REDACCIÓN DE LA LEY DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA

- Reclaman que el foco recaiga también en la edificación y el transporte y no solo en el sector eléctrico. Algunas de las empresas más dimensionadas del sector energético español coincidieron este jueves en destacar la necesidad de alcanzar un consenso en la elaboración de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética en la que trabaja el Ministerio de Energía y agradecieron la seguridad jurídica que la norma tendrá, al tener rango de ley.

En una conferencia organizada por el diario ‘el Economista’ y la consultora EY, altos cargos de varias empresas energéticas españolas analizaron los aspectos más relevantes del sector energético español ante la nueva legislación.

Participaron en el acto el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia; los presidentes de Red Eléctria Española, José Folgado; Enagas, Antonio Llardén; los consejeros delegados de Acciona, Rafael Mateo; Endesa, José Damián Bogas; Repsol, Josu Jon Imaz; X-Elio, Jorge Barredo; y el director corporativo de Acciona, Fernando Bécker.

Todos ellos coincidieron en la importancia de que la nueva norma en la que se trabaja tenga rango de ley como señal de su importancia para alcanzar un mayor desarrollo sostenible y lograr los objetivos de reducción de emisiones, así como ofrecer mayor seguridad jurídica a las empresas para afrontar la transición energética y las inversiones necesarias para ello. También destacaron la importancia de la ley para fomentar el desarrollo tecnológico y lograr el objetivo de desarrollo sostenible de forma competitiva.

En este sentido, Rafael Mateo, señaló la importancia de hacer una transición ordenada, con seguridad para los inversores y “una planificación seria” que evite los “despropósitos” del pasado.

Además, Mateo subrayó el papel de las energías renovables como “las más baratas” que se pueden producir y también reclamó la necesidad de crear interconexiones internacionales para abrir los mercados internacionales, un punto en el que también incidieron otros ponentes, como Llardén, quien mencionó la necesidad de crear una interconexión entre la Península Ibérica y el norte de África.

Precisamente Llardén también puso énfasis en tener en cuenta los costes de manera permanente para que la ley de transición energética sea adecuada y consideró que el trabajo en esta norma debe realizarse siguiendo una línea de interés general y no una suma de intereses subsectoriales.

Llardén destacó el rol del gas natural en el proceso de transición al ocupar el hueco térmico que irá dejando el abandono del carbón, y reducir de manera “brutal” las emisiones.

Por su parte, Bogas habló de la necesidad de que la transición energética no solo se centre en el sector eléctrico sino también en otros “sectores difusos”, como la construcción y el trasporte, para alcanzar el objetivo de descarbonización de la economía al 100% para 2050. En esta línea, Bogas mencionó la necesidad de impulsar los vehículos eléctricos y la infraestructura de recarga eléctrica de los mismos.

Bogas se refirió además a la necesidad de mantener la energía nuclear durante la transición energética por su contribución para mantener más bajo el precio de la luz.

El director corporativo de Iberdrola, Fernando Bécker, también destacó la importancia de sectores como la industria y la agricultura, además de la construcción y el transporte, para lograr la descabonización. Asimismo, hizo hincapié en que el proceso de transición debe hacerse con garantías y respaldo para hacer los procesos rentables y que haya inversiones y confió en que el grupo de expertos que va a trabajar en la elaboración de la ley logrará un amplio consenso.

Josu Jon Imaz coincidió en señalar que la descarbonización es “absolutamente necesaria” y afirmó que “en España lo estamos haciendo relativamente bien”. Entre otras medidas, el consejero delegado de Repsol propuso que las inversiones para transformar los edificios públicas para lograr mayor eficiencia energética no computasen en el déficit público, y pidió también mayores incentivos a los vehículos de consumo más eficiente.

Imaz también resaltó la contribución del gas natural a la reducción de las emisiones y puso como ejemplo a EEUU como uno de los países occidentales que más han reducido sus emisiones gracias precisamente al paso del carbón al gas natural. Imaz también pidió mayor inversión en la investigación y desarrollo de las tecnologías para usarlas cuando estén más maduras y los costes sean más bajos.

Por su parte, Jorge Barredo, quien también es presidente de la patronal fotovoltaica, afirmó que la transición energética es algo que “va a ocurrir sí o sí porque la sociedad lo va a demandar” y señaló que querer seguir viviendo como vivimos en España y Europa “es una visión cortoplacista” y que también se tiene que dar un cambio en nuestras formas de vida.

En este sentido Barredo señaló que “el cambio social es el que va a arrastrar el cambio económico” y puso énfasis en la necesidad de hacer una ley de autoconsumo. “El autoconsumo es una forma de generación que se está abriendo paso en toda Europa y que en España no lo está haciendo porque se está protegiendo todo lo que no es autoconsumo”, criticó, para mencionar también las “trabas” administrativas que frenan el autoconsumo.

