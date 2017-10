EL CÍRCULO DE EMPRESARIOS ACUSA A LOS SINDICATOS DE “FALTA DE REALISMO” AL PROPONER NEGOCIAR LOS SALARIOS POR SECTORES

(AVISO: esta noticia contiene imágenes y sonido de las declaraciones a disposición de los medios en https://goo.gl/cGaJKb). El presidente del Círculo de Empresarios, Javier Vega de Seoane, ha acusado a los sindicatos de “falta de realismo” por proponer una negociación salarial a nivel sectorial o regional y afirmó que hacer este planteamiento “es no saber cómo funciona este mundo”.

En una entrevista concedida a Servimedia, el responsable de la organización empresarial aseguró que esta “falta de realismo” no solo afecta a los sindicatos, sino también a “algún líder político” que ha propuesto “subidas indiscriminadas” de los salarios.

“Quien dice eso es no saber lo que pasa en este mundo de la empresa”, según Vega de Seoane, quien explicó que puede darse el caso de empresas que puedan subir un 6% los salarios y otras que no podrán hacerlo porque “están con el agua al cuello”.

“Nosotros somos partidarios de que haya un elemento de cobertura general para estas empresas que no tienen capacidades para negociar su convenio”, precisó, pero señaló que “los salarios y las circunstancias específicas de las empresas hay que negociarlo en las empresas, porque son las que pueden pagar los salarios, no son los sectores”. “Hacer negociaciones sectoriales, provinciales o nacionales es no saber cómo funciona este mundo”, reiteró.

El responsable del Círculo de Empresarios manifestó que se deben aumentar los salarios pero también la productividad para que se siga creando empleo, porque “si subimos los salarios sin que haya mejoras de productividad perdemos posiciones competitivas y entonces tendremos más paro, eso es lo peor de todo”, subrayó.

No obstante, incidió en la idea de que España no puede competir en salarios bajos, ya que “somos un país rico y no sería justo”, y además, es una estrategia “abocada al fracaso porque siempre tendríamos países emergentes con salarios bajos”.

Vega de Seoane puntualizó que “la gran concentración de salarios bajos está en las pequeñas y las medianas empresas”, mientras las compañías más grandes “normalmente pagamos salarios buenos”.

En cualquier caso, aseguró que todas las compañías “queremos pagarles bien (a los trabajadores), no queremos pagarles mal y cuando podemos lo hacemos”.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso