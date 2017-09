CCOO NO DESCARTA UNA HUELGA DE EMPLEADOS PÚBLICOS SI NO SE CUMPLEN SUS EXIGENCIAS EN LOS PRESUPUESTOS GENERALES

CCOO aseguró este jueves, durante la presentación de su ‘Campaña por los servicios públicos y la recuperación de derechos’, que no descarta una huelga general de empleados públicos si no se cumplen sus exigencias en los Presupuestos Generales del Estado.

Esta iniciativa, que está enfocada hacia los Presupuestos Generales del Estado de 2018, se enmarca en la defensa de los servicios públicos y cuenta con reivindicaciones como aumentar las inversiones públicas y revertir los servicios públicos privatizados.

La secretaria confederal de Acción Sindical de CCOO, Mercedes González, afirmó que los anteriores Presupuestos “se han limitado a cuadrar las cuentas”. Por este motivo, aseveró, “los nuevos Presupuestos deben obligadamente traer consigo recuperación de derechos e inversión”. González lamentó, además, que “se está instaurando un modelo económico y social injusto e ineficiente”.

Por su parte, el secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía, José Francisco Fernández, aseguró que “el Gobierno sigue poniendo barreras y obstáculos a la negociación en el ámbito de lo público en nuestro país”. “El Gobierno no puede seguir diciendo que tiene voluntad de negociación y no expresarla”, matizó Fernández.

