BANKIA EJECUTARÁ EN JUNIO SU 'CONTRASPLIT' PARA DAR MÁS LIQUIDEZ A LA ACCIÓN Y REDUCIR LA VOLATILIDAD

El Consejo de Administración de Bankia aprobó hoy ejecutar el próximo 5 de junio la agrupación de acciones, conocido como 'contrasplit', en proporción de cuatro títulos actuales por cada uno nuevo.

Según informó la entidad, el objetivo de esta operación es dar más liquidez a la acción y reducir la volatilidad, al ser menor la fluctuación mínima del valor.

Bankia declara que la operación "no tiene impacto alguno sobre el valor patrimonial total de Bankia ni, por tanto, sobre la participación de cada accionista en el capital de la compañía".

Una vez ejecutada, Bankia verá reducido su número de acciones, que pasará de 11.517.328.544 a 2.879.332.136. El precio de las mismas se multiplicaría por cuatro.

Así, si se tomara como referencia el cierre de la sesión de este martes, cada acción de Bankia pasaría de valer 1,102 euros a valer 4,408 euros.

El banco prevé que, una vez cubiertos los trámites de esta operación, la misma se ejecute el 5 de junio. En función de esta fecha, recibirán las nuevas acciones de Bankia quienes sean accionistas de la entidad el 2 de junio.

Por su parte, aquellos accionistas que tengan un número de acciones que no sea múltiplo de cuatro podrán optar entre adquirir o transmitir las acciones hasta llegar a conformar un número múltiplo de cuatro.

En el caso de que el día previo al canje de acciones existan aún picos, GVC Gaesco Beka adquirirá los mismos al precio que tenga la acción al cierre de la sesión bursátil del 2 de junio, sin que la operación tenga coste alguno para el accionista, "salvo lo que, en su caso, les puedan repercutir sus entidades depositarias".

La entidad recuerda que, en el caso de que las acciones estén depositadas en Bankia, no habrá coste alguno.

