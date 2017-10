EE.UU. crece a un sólido ritmo del 3 % en el tercer trimestre pese a los huracanes

La economía de EE.UU. mantuvo su robusto crecimiento en el tercer trimestre de 2017, pese al devastador paso de los huracanes Harvey e Irma, y registró una tasa anualizada del 3 %, impulsada por el gasto de los consumidores y la inversión empresarial, informó hoy el Gobierno.

La cifra del 3 %, la primera de las tres estimaciones de evolución del producto interior bruto (PIB) entre julio y septiembre, supera las estimaciones de los analistas que habían pronosticado un crecimiento de alrededor del 2,6 %.

Se sitúa, además, en línea con el 3,1 % registrado en el segundo trimestre del año y supone encadenar por primera vez desde 2014 dos tasas anualizadas de crecimiento superior al 3 %.

En 2016, el crecimiento de EE.UU., la primera economía mundial, fue de 1,6 %.

El dato vino impulsado por el auge en el gasto de los consumidores, que en EE.UU. supone dos tercios de la economía, y creció un 2,4 %; así como la inversión empresarial, que lo hizo un 3,9 %.

Por su parte, las exportaciones aumentaron un 2,3 % , mientras que el gasto del Gobierno se redujo un 0,1 %.

De este modo, la economía estadounidense muestra su resistencia al ser capaz de mantener el ritmo de crecimiento pese al devastador paso de los huracanes Harvey, en el sur de Texas y que paralizó buena parte de la capacidad de refino petrolero del país; e Irma, en Florida.

"Es difícil discernir con confianza los efectos de los huracanes en este informe, pero la economía parece estar sobre unos cimientos bastante sólidos", afirmó Michael Feroli, economista jefe de JPMorgan Chase.

Los economistas consideran que, pese a los efectos negativos a corto plazo, las labores de reconstrucción constituirán un impulso a medio plazo.

"Si no sales fuera a cenar durante el huracán, puede que comprases contrachapado para tu casa. Si tienes seguro y respaldo, eso tiende a ser un estímulo a la economía", apuntó Robert Dye, economista jefe de Comerica Bank, en declaraciones a The New York Times.

Con este dato, se acerca la posibilidad de que la Reserva Federal (Fed) de EE.UU. lleve adelante una nueva alza de tasas de interés, actualmente entre el 1 % y el 1,25 %, antes de finales de año debido a la fortaleza de la economía.

El banco central celebrará la próxima semana su penúltima reunión del año y la última a mediados de diciembre.

Por su parte, los mercados recibieron el dato, mejor de lo esperado, con cautela y el Dow Jones de Industriales, el principal indicador de Wall Street, avanzaba apenas un 0,09 % en la apertura de la jornada.

El ritmo de crecimiento se acerca a la promesa del presidente estadounidense, Donald Trump, quien anticipó entre un 3 % y un 4 % anual, aupado por un ambicioso plan que supondría la mayor reforma fiscal del país en décadas y recortaría los impuestos a las empresas y a muchos estadounidenses, y que se prevé sea discutido en el Congreso a partir de noviembre.

Trump ha criticado en varios ocasiones que el Gobierno de su predecesor, Barack Obama, durante sus ocho años nunca alcanzó el 3 % anual.

El asesor económico principal de la Casa Blanca, Gary Cohn, subrayó que la economía ya está por encima del ritmo anual del 3 %, y que, de aprobarse la reforma fiscal, será "sustancialmente superior" a esta cifra.

La propuesta, divulgada conjuntamente por la Casa Blanca y líderes republicanos del Congreso, rebaja del 35 % al 20 % la tasa impositiva para las empresas y simplifica las categorías de pago de impuestos de la renta individual, al reducirlas de las siete actuales a tres: del 12 %, del 25 % y del 35 %.