EL COLEGIO DE ECONOMISTAS CRITICA LA IDEOLOGÍA DE ALGUNOS MANUALES DE BACHILLERATO

Un estudio elaborado por el Colegio de Economistas sobre los manuales de economía, empresa e historia económica utilizados en el Bachillerato concluye que algunas de estas publicaciones “presentan una visión ideológica y sesgada de la actividad económica, en contra de los principios de la economía de mercado”.

Según los autores del estudio, “debería dedicarse más atención en todos los libros a la variable innovación y menos a la redistribución, pues las ideas expropiatorias de Chávez, Morales o Maduro parecen estar muy presentes entre nuestros profesores”.

Además, advierten de que “la idea de que siempre se beneficia al que más tiene genera decepción ante la vida y repulsa hacia empresas, instituciones y Estado”.

Por otro lado, lamentan que en "muchos párrafos" de los libros examinados “la interpretación de la empresa no es tan positiva” como indica el real decreto sobre ESO y Bachillerato.

A este respecto, alertan de que “el alumno de Bachillerato que los siga no va a pensar que son necesarias, sino un peligro”, y que “la visión de las multinacionales es especialmente negativa”.

También critican que en el conjunto de los libros analizados destaca la manifiesta preferencia de los autores por los modelos keynesianos, que las referencias a los bancos no suelen ser muy halagüeñas y que se da la idea de que el comercio internacional beneficia mucho más a los países ricos, los desarrollados, y, por tanto, debe ser regulado.

