‘THE ECONOMIST’ CREE QUE EL SOCIALISMO ESPAÑOL ESTÁ "CERCA DE DESHACERSE"

El semanario británico ‘The Economist’ señala en su último número, publicado este sábado, que los socialistas españoles, "amenazados" por Podemos, se encuentran "cerca de deshacerse".

En un artículo sobre la fractura de la izquierda española titulado ‘Resquebrajándose bajo presión’, la revista inglesa aborda los perfiles de Susana Díaz, a la que define como una oradora al estilo tradicional que puede unir al PSOE, y de Pedro Sánchez, al que considera el “más intransigente de los dos” y que apela a las bases. El exlehendakari Patxi López no es citado en el artículo.

‘The Economist’ recoge el análisis de Manuel Arias, politólogo de la Universidad de Málaga, quien afirma que “la izquierda española se está partiendo en dos sociológicamente e ideológicamente”, con Podemos como telón de fondo.

Arias añade que “Podemos es un partido de la crisis, más que una expresión de la crisis de los partidos”, lo que, a juicio del semanario británico, puede ser una oportunidad para los socialistas si consiguen resolver su batalla interna.

La revista opina que la diferencia entre ambas fuerzas políticas es “el sentido de responsabilidad del PSOE hacia la restaurada democracia española" frente al "desprecio" de Podemos hacia todo ello.

"GUERRA DE TRINCHERAS"

En cualquier caso, la publicación considera que determinar un liderazgo en la izquierda “llevará varios años de política de guerra de trincheras” entre el PSOE y Podemos. Añade que la "pelea interna amarga" en la que se encuentra en este momento el socialismo español no solo afecta al liderazgo de la izquierda, sino que puede determinar si el Gobierno en minoría del PP con Mariano Rajoy como presidente será el último.

Arias indica que la principal tarea del PSOE es "aceptar que está en una situación difícil y actuar con paciencia” y para ello se requiere de un “líder joven que entusiasme a las bases y cree una ideología post-crisis”.

‘The Economist’ no cree que Díaz ni Sánchez piensen en esta cuestión y añade que si Sánchez gana, Rajoy podría convocar elecciones anticipadas para mejorar su ventaja, y si gana Díaz, tendrá que unir al partido, pero en cualquier caso, “el claro vencedor” de las divisiones en la izquierda es el centro-derecha.

