‘THE ECONOMIST’ DESTACA CÓMO SE HA REINVENTADO BBVA PARA SER UNA “EMPRESA DIGITAL”

El semanario británico ‘The Economist’ destaca que BBVA se ha reinventado para convertirse en una “empresa digital”, y señala que para el grupo financiero sus principales competidores en unos años serán gigantes de Internet como Google o Amazon.

En un artículo, la publicación recoge unas palabras del presidente de BBVA, Francisco González, quien apunta que “como el mundo digital no permite muchos competidores, en unos 20 años, los bancos del mundo podrían quedar reducidos de unos miles a unas decenas, porque se necesitará escala para sobrevivir”.

Según González, “la desconfianza de la regulación podría frenar a los ‘e-gigantes’, pero no para siempre. Si no se está preparado para este momento y no eres igual de eficiente que ellos, entonces estás muerto”.

‘The Economist’ hace referencia también al papel que juega la fuente de datos que tiene BBVA sobre sus clientes, algo que otorga una “gran ventaja” sobre los gigantes tecnológicos.

Es en este escenario, señala el semanario, donde existe la oportunidad de convertirse en una plataforma de servicios financieros que incluya a terceros, y quizás también servicios no financieros.

