LA ECONOMÍA PODRÍA CRECER ESTE AÑO MÁS DE UN 3,2%, SEGÚN GUINDOS

- Afirma que hay que hacer más “atractivo” el contrato indefinido. El ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, afirmó hoy que la economía española podría crecer este año por encima del 3,2%, pues apuntó que no hay signos de “desaceleración” del ritmo de crecimiento en el tercer trimestre.



En su comparecencia en la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados, el ministro explicó que “no se puede descartar que el crecimiento” del PIB en 2017 “pudiera ser superior al del año pasado”, cuando el aumento fue del 3,2%.

En la actualidad, la previsión oficial del Gobierno es que el PIB crecerá este año un 3%, aunque ésta se podría revisar al alza cuando se presente el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2018.

De Guindos también hizo referencia a la evolución de los salarios, sobre la que afirmó que “se tiene que producir una normalización”, y añadió que “el gobierno no es quien para decir cómo tienen que evolucionar los salarios en el sector privado, pero es evidente que la situación de la economía española no es en absoluto comparable con la de 2010, 2011 y 2012”.

Sobre las quejas de algunos grupos por los niveles de empleo a tiempo parcial, indicó que este tipo de contratación es “indeseable” cuando es “involuntaria”, para agregar que ésta se ha reducido en cinco puntos desde el año 2014.

“Se está reduciendo tanto el volumen global de asalariados a tiempo parcial como la involuntariedad de dicha parcialidad”, aseguró el ministro.

Respecto al tema del contrato temporal o indefinido, explicó que es un tema que “más relevante”, y expuso que el aumento en este trimestre es superior en los primeros que en los segundos por la “estacionalidad derivada del turismo”.

En todo caso, señaló que es cierto que la dualidad del mercado laboral español es un problema, ya que el contrato indefinido “no es lo suficientemente atractivo y algo tenemos que hacer” en este sentido.

En cuanto a las pensiones y el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, De Guindos afirmó que “no existe un fondo de garantía suficientemente grande para garantizar las pensiones. La mejor garantía para las pensiones es la creación de empleo y las afiliaciones”.

Sobre Cataluña, el ministro señaló el “dinamismo” de la sociedad catalana y que sus perspectivas son “brillantísimas” ya que los inversores internacional “no consideran que se vaya a producir un cambio en el estatus de Cataluña”.

