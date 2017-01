ECONOMÍA DICE QUE SE NECESITA ACUERDO PARLAMENTARIO PARA SACAR ADELANTE LA SOLUCIÓN A LAS CLÁUSULAS SUELO

Google Plus

La secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Irene Garrido, afirmó este viernes que “se necesita” acuerdo parlamentario para poder sacar adelante el procedimiento extrajudicial para que los afectados por las cláusulas suelo de las hipotecas puedan recuperar su dinero.

En la rueda de prensa para valorar los últimos datos de inflación, la secretaria de Estado se pronunciaba así al ser preguntada por la decisión del Gobierno de retrasar una semana más la aprobación del real decreto ley para articular ese procedimiento.

Garrido indicó que si se ha decidido no llevar este viernes al Consejo de Ministros ese real decreto “es por la necesidad de llegar a los máximos acuerdos”, ya que el partido que apoya al Gobierno en el Parlamento no tiene mayoría.

La ‘número dos’ de Economía subrayó que en estos momentos los pactos parlamentarios no es que sean deseables, es que “se necesita ese acuerdo”.

