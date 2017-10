IPC. ECONOMÍA DICE QUE EL ALZA DE LA INFLACIÓN SE DEBE “PRINCIPALMENTE” A LA ALIMENTACIÓN NO ELABORADA

El Ministerio de Economía, Industria y Competitividad señaló este miércoles que el alza de IPC en septiembre, hasta el 1,8%, “se explica principalmente por el aumento de los precios de la alimentación no elaborada”, tras la caída de agosto.

En un comunicado, el Ministerio señaló que el alza de la inflación también se debe, aunque en menor medida, a “la aceleración de los servicios y de los bienes industriales no energéticos”. La evolución de estos componentes, agregó Economía, se vio “parcialmente compensada por el menor ritmo de crecimiento de los precios de los productos energéticos y de la alimentación elaborada”.

Asimismo, indicó que la inflación subyacente, que excluye la alimentación no elaborada y los productos energéticos, que son los elementos “más volátiles” del IPC, se mantuvo en el 1,2% en septiembre, al compensarse el menor aumento de la alimentación elaborada con la aceleración de los servicios y de los bienes industriales no energéticos.

