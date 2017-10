ECONOMÍA APUESTA POR LA GLOBALIZACIÓN INCLUSIVA COMO ANTÍDOTO FRENTE A LAS "RECETAS POPULISTAS"

La secretaria de Estado de Comercio, Marisa Poncela, señaló este jueves que la globalización “debe ser inclusiva” y además “debe servir como antídoto contra las recetas populistas que hoy tenemos encima de la mesa, y que perjudican no solamente al país, que se ve abocado a esas políticas populistas, sino que perjudican también a los países del entorno”.

Así lo indicó durante su intervención en la presentación del monográfico de la revista de economía ICE ‘Globalización, Integración y Desarrollo Económico’, donde aseguró que existe un reto muy importante que es la globalización, que “va a exigir una mayor especialización tecnológica de los países y de las empresas”.

Poncela señaló que “hay que seguir apostando por esa diferenciación tecnológica de nuestro tejido productivo”, porque “si no estamos en los desarrollos tecnológicos, podemos encontrarnos con marginalidad tecnológica”.

En este sentido, afirmó que “podremos encontrarnos con bolsas de marginalidad tecnológica en países desarrollados y en clases sociales que hoy no consideraríamos marginales”.

Por ello, comentó que la formación en tecnología es “importante”, porque “creo que seguirá siendo el motor de crecimiento inclusivo”. Así, pidió que la globalización sea “inclusiva”, porque “si al final lo que la globalización nos genera son bolsas de marginalidad, es algo que no nos puede interesar”.

Por tanto, Poncela indicó que “hay que pensar en políticas de formación, políticas fiscales, políticas laborales, educativas, que acompañen el proceso de diferenciación, pero que además sean el antídoto contra las recetas populistas que hoy tenemos encima de la mesa”.

La secretaria de Estado de Comercio destacó que “está demostrado que los acuerdos comerciales multiplican el comercio” y remarcó que España “siempre ha apostado por ser una economía abierta y lo hemos demostrado en nuestras propias carnes”.

En este sentido, indicó que España “era una autarquía, era un país cerrado”, pero sin embargo “el hecho de que nos abriéramos al mundo nos ha permitido durante todos estos años crecimiento y bonanza, saliendo de la crisis con un modelo de crecimiento económico más estructurado y más estable que lo que teníamos antes de la crisis”.

Además, “España ha registrado un crecimiento del sector exterior a la vez que crece la demanda interna, perfectamente involucrados en la economía abierta y perfectamente metidos en las cadenas de valor”, recalcó Poncela.

Por último, remarcó que “hablar de las bondades de la globalización es hablar de beneficios, es hablar de economías en las que cada uno se posiciona de acuerdo con sus ventajas competitivas y de integración de mercados”.

“La globalización ha permitido la reducción de la pobreza y la convergencia de economías menos desarrolladas”, concluyó.

