Draghi confía en que Roma y Bruselas llegarán a un acuerdo

"Confío en que se pueda llegar a un acuerdo entre Italia y la Comisión", ha señalado Draghi en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno del BCE, que ha mantenido sin cambios los tipos de interés y sus planes de finalizar su programa de compra de activos al terminar el año.

"No tengo una bola de cristal", ha subrayado Draghi al respecto, recordando que se trata de un asunto de política fiscal y por tanto recae en el ámbito de Bruselas y no del banco central. "No es nuestro trabajo. Es una cuestión fiscal y el papel del banco central no es el de mediador", añadió.

En este sentido, el presidente del BCE ha señalado que la entidad dispone del programa OMT, la herramienta específica para abordar la situación de países específicos en dificultades, pero que conlleva el sometimiento a un programa de reformas del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE).

"El programa OMT está sujeto a un plan del MEDE. Nuestro mandato es alcanzar la estabilidad de precios, no financiar déficits fiscales", ha apuntando Draghi en referencia a esta herramienta creada como respuesta a su promesa de 2012 de hacer todo lo que hiciera falta para preservar el euro, aunque finalmente nunca llegara a usarse.

Asimismo, Draghi ha recomendado a Roma que si realmente están preocupados por el repunte de los diferenciales de la deuda italiana en los mercados, donde se han acercado incluso a los de Grecia, deberían "rebajar el tono y no cuestionar la existencia del euro, así como aplicar políticas que lleven a la reducción del diferencial".