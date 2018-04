Dimon, de JP Morgan, ve riesgos para la economía global en la guerra comercial entre EEUU y China

El consejero delegado de JP Morgan, Jamie Dimon, ha advertido de que existe un contexto de incertidumbre sobre el comercio mundial ante las amenazas arancelarias entre las dos economías más grandes del mundo, pues considera que "cualquier cosa que se parezca a una guerra comercial" representa un riesgo para el sistema.

Así lo ha señalado el directivo en su carta anual para los accionistas hecha pública este jueves, donde, no obstante, ha admitido que las quejas de ambos países en relación al comercio "son legítimas", por lo que ha aconsejado una reformulación o actualización de los acuerdos bilaterales actuales.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha rechazado la Alianza Transpacífica (TPP) y se encuentra renegociando el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Al mismo tiempo, ha empezado a exigir "cambios sustanciales" en los acuerdos comerciales con muchos países con el objetivo de que éstos reduzcan sus superávits con EEUU.

"Debemos reconocer que muchas de las quejas sobre el comercio son legítimas", ha señalado Dimon, a la vez que ha explicado que, aunque los aranceles y los obstáculos no arancelarios "no suelen ser justos", tampoco lo son el robo de la propiedad intelectual, o los derechos para invertir o de tener una compañía, que no son iguales en todos los territorios. "No es irrazonable que EEUU siga adelante para lograr una mayor equivalencia", ha aseverado.

Por otro lado, ha afirmado que las quejas de China son aún "más legítimas". "China ha logrado importantes avances económicos y de empleos desde que se unió a la Organización Mundial del Comercio (OMC) en 2001 (...). Ahora, más de 16 años después, cuenta con la segunda economía más grande del mundo y acoge al 20% de las compañías del 'Fortune 500'", ha argumentado.

Sin embargo, a pesar de todos estos avances, el gigante asiático aún se considera un país en desarrollo que no debería estar sujeto a los mismos estándares de la OMC. "El Gobierno chino es muy competente y capaz, y ha hecho un trabajo extraordinariamente bueno al gestionar el crecimiento del país", ha dicho Dimon.

POSIBLES SOLUCIONES

De esta forma, el máximo ejecutivo de uno de los bancos más influyentes del mundo, ha pedido, como posibles soluciones a las tensiones actuales, que EEUU defina "claramente y en detalle" qué es lo que quiere de China. Asimismo, ha aconsejado establecer "una línea de tiempo" y determinar cuál sería la reacción si no se cumple.

Asimismo, EEUU debería "escuchar atentamente" a China sobre cualquier reclamo legítimo que pueda tener, y llevarse a cabo en asociación con el resto de aliados más importantes, es decir, Europa y Japón.

Además, Dimon ha indicado que EEUU debería revisar la Alianza Trans-Pacífico y reformular las partes que se consideran "injustas". "El TTP podría ser un excelente acuerdo económico y estratégico entre EEUU y sus aliados, particularmente con Asia", ha subrayado el banquero.

También ha añadido que "en algún momento se podría ofrecer a China la oportunidad de ingresar en el TPP, siempre y cuando demuestre la voluntad de cumplir con sus estándares, lo que mejoraría el sistema de comercio global basado en reglas bajo el liderazgo estadounidense".

En suma, aunque cree que "es posible y preferible" una mejor relación entre EEUU y China, "existe la posibilidad de que errores de cálculo por parte de los diversos actores puedan conducir a resultados negativos, lo que, obviamente, crea un mayor riesgo e incertidumbre hasta que se resuelva".

EL PAPEL DE EEUU EN EL MUNDO

Dimon, considerado uno de los banqueros más poderosos de Wall Street, ha aseverado que el papel de EEUU en el mundo es "fundamental". "Revertir la interconexión construida por las instituciones posteriormente a la Segunda Guerra Mundial no es deseable ni factible", ha añadido.

"Como nación, no podemos aislarnos (...). En este momento de incertidumbre, el compromiso global de EEUU es más necesario que nunca", ha señalado el banquero.