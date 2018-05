Decenas de miles de personas salen a la calle para pedir igualdad y salarios dignos

Decenas de miles de personas (unos 50.000 participantes según estimaciones sindicales y 12.000 según la Delegación del Gobierno) han salido este 1 de mayo, Día Internacional del Trabajador, en Madrid para pedir igualdad efectiva entre hombres y mujeres y para pedirle al Gobierno y a la patronal unos salarios dignos.

Durante la lectura del manifiesto, tanto el líder sindical de CC.OO., Unai Sordo, como el de UGT, Pepe Álvarez, han dejado claro que hay que "disputar" los salarios en la negociación colectiva y que hay que ir a una propuesta sindical "potente y ofensiva" en España, porque "no puede ser que la patronal, instalada en el ventajismo de la reforma laboral del PP, bloqueé la negociación colectiva".

Sobre pensiones, han asegurado que no habrá un sistema de pensiones que no conlleve una acción sindical potente, empleos de calidad y salarios. "Necesitamos presión en la calle, porque la reforma de las pensiones ahora está en el congelador, pero el día de mañana puede estar en el microondas y se pase a empobrecer a los pensionistas del futuro", ha afirmado Sordo.

Por su parte, el representante de UGT ha pedido que haya una negociación con el Gobierno en esta materia que permita la viabilidad de la Seguridad Social, porque "no hay ninguna razón para que la Seguridad Social no sea viable".

"Tenemos un problema de ingresos, no de gastos, se ha de actuar sobre los ingresos", según Álvarez, que también ha asegurado que los patriotas de Cs "no son de fiar". "Además, no saben negociar porque el PNV les ha pasado la mano por la cara en la negociación de las pensiones", ha añadido.





"Queda mucho por aprender del movimiento feminista"

Ambos sindicalistas, que han acudido a la manifestación con pañuelos morados para reivindicar la igualdad entre hombres y mujeres, han estado de acuerdo en que el movimiento feminista ha dejado claro su "histórico empoderamiento" en España y que todavía queda mucho que aprender del movimiento feminista y de la lección que las mujeres han dado en los últimos tiempos.

"El 8 de marzo y la historia que han escrito hace unos días las mujeres de manera inmediata después de conocer la infame sentencia de 'La Manada' asegura que las mujeres no están dispuestas a continuar viviendo en una sociedad patriarcal que les niega sus derechos", ha destacado Álvarez, tras afirmar que este 1 de mayo es "morado, lila, violeta" y que sirve para decir basta: "Ni un acoso más ni en la empresa ni en la calle, ni un asesinato más".

También han recriminado que los medios de comunicación hayan afirmado que las organizaciones sindicales confundían prioridades o que se metían en líos políticos que iban a afectar a la participación en la manifestación. Así, Sordo ha asegurado que más de medio millón de trabajadores se han manifestado este 1 de mayo, que "ha tenido un seguimiento masivo en las calles de toda España".

"Habían escrito el titular porque se trababa de una vez más de debilitar al movimiento sindical, no porque caigamos mejor o peor, sino porque somos la expresión del mundo del trabajo organizado", según Sordo, mientras que Álvarez ha afirmado que mañana espera que "alguien tenga la decencia de hacer un editorial con la verdad, que es que los trabajadores han salido a la calle para gritar basta".

Antes de la lectura del manifiesto, trabajadores de Teatro de La Zarzuela, que también se han concentrado este 1 de mayo para protestar contra su fusión con el Teatro Real y para denunciar "un proceso de privatización encubierta", han cantado para denunciar la situación por la que viven.

"Somos los trabajadores que el ministro quiere privatizar y nos declaramos en huelga por necesidad, queremos una zarzuela pública, accesible y de calidad y por defenderla cantando vamos a luchar", decían sus cánticos.

Durante el transcurso de la manifestación se han podido leer pancartas como "Empleo digno", "Por un trabajo digno, por la emancipación juvenil y por una vivienda digna" o "No es no" y cánticos como "No es abuso, es violación" o "Que se metan por el culo la reforma laboral".





Participación política

Los líderes políticos que han acudido a la manifestación también han querido destacar la necesidad de trabajar por empleos y salarios dignos. Así, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha reivindicado una reforma del estatuto de los trabajadores que identifique el trabajo con oportunidades, derechos y sueldos "dignos".

"Dignidad e igualdad a cambio de la actual precariedad de muchos trabajadores. Esa es la propuesta que queremos reivindicar el 1 de mayo", indicó el líder socialista durante su participación en la manifestación convocada por los sindicatos.

Por su parte, el coordinador federal de IU, Alberto Garzón, ha indicado que es el momento de reivindicar el derecho a una "vida digna", sin precariedad ni desigualdad. Garzón apuntó que las movilizaciones de hoy son continuidad de las recientes manifestaciones por las pensiones públicas, que han demostrado que "movilizarse sirve" para cambiar las cosas.

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, que también asistió a la manifestación, ha querido estar cerca de los trabajadores del Teatro de la Zarzuela, a quienes ha mostrado su respaldo en su protesta contra la fusión con el Teatro Real porque "no se puede consentir" que los trabajadores públicos "sean entregado a manos privadas".

En declaraciones a los medios a las puertas del recinto y antes de participar en la manifestación del 1 de mayo, Iglesias ha dicho que la fusión entre los dos teatros, aprobada en Consejo de Ministros el pasado mes, implican un empeoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores y suponen además la continuación de una dinámica de "destrucción de lo público" por parte de las administraciones del Partido Popular.

También desde Ciudadanos y el PP se han querido sumar a la celebración del Primero de Mayo, si bien ningún dirigente de los 'populares' ha asistido a la manifestación. Desde Cs, su secretario general, José Manuel Villegas, ha asegurado que la formación naranja plantea una reforma del mercado laboral para "acabar con la precariedad, bajar el paro y subir los salarios".

Por parte del PP, tanto el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, como la ministra de Empleo, Fátima Báñez, han publicado sendos mensajes en la red social Twitter sobre el Primero de Mayo. El jefe del Ejecutivo ha reafirmado el "compromiso" de su Ejecutivo "con el empleo estable y de calidad", mientras que Báñez ha pedido seguir "sumando juntos" para consolidar la recuperación, con "más y mejores" empleos e igualdad real entre hombres y mujeres.