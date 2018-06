David Ferrer, que coordinó el programa informático de la Hacienda catalana, nuevo secretario de Telecomunicaciones

El Govern ha nombrado este jueves a David Ferrer secretario de Telecomunicaciones, Ciberseguridad y Sociedad Digital de la Consejería de Políticas Digitales y Administración Pública, en sustitución del actual titular del departamento, Jordi Puigneró.

David Ferrer aparece en una de las interceptaciones telefónicas que llevó a cabo la Guardia Civil en el marco de la investigación del procés, como una de las personas que habla con el director de estrategia del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Generalitat de Cataluña, Josué Sallent.

Este último, que resultó detenido en la operación llevada a cabo por la Guardia Civil el pasado 20 de septiembre, le dijo en una conversación a David Ferrer, en aquel momento Coordinador General de Proyectos de la Generalitat de Cataluña, que si seguían fallando los sistemas para cobrar los impuestos "habría hostias a lo salvaje".

La Generalitat de Cataluña quería generar el "primer impuesto masivo" a final del pasado año, una vez que hubieran declarado la independencia, pero en el mes de julio los sistemas informáticos que tenían fallaban continuamente y esto provocó tensiones en el equipo del CTTI.

Josué Sallent le dice a David Ferrer que los subsistemas no aguantaban lo que iba a hacer la Hacienda catalana, que los servidores se caían a la semana un montón de veces. Pero Ferrer le asegura que "compraron una bici y necesitan una moto" para el trabajo que están realizando y que "no se ha invertido dinero en esos sistemas". Sallent le corta y le dice que "cada año pagan un 'pastizal' de dinero al CTTI" y en un momento de la conversación advierte de que si no se puede cobrar porque el sistema no aguanta "habrá una de hostias a lo salvaje".

También dentro de la Consejería de Políticas Digitales y Administración Pública, el Gobierno catalán ha acordado nombrar a Annabel Marcos secretaria de Administración y Función Pública.

Asimismo, el ejecutivo regional ha ratificado el nombramiento de Teresa Prohias como directora de Servicios, cargo que también había ocupado en el departamento de Presidencia.