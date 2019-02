Dancausa (Bankinter) dice que "pasarse de frenada" en la defensa de la mujer puede ser contraproducente

La consejera delegada de Bankinter, María Dolores Dancausa, ha denunciado este martes la brecha de género y salarial que sufren las mujeres, por lo que ha instado a trabajar para cerrar dicha brecha. No obstante, ha criticado el "bandazo" y el "abuso" con los temas relacionados con la mujer, al opinar que se está "pasando a lo mejor un poco de frenada", y ha pedido revisar "en serio" algunas subvenciones y ayudas dirigidas a la mujer.

"Hay un bandazo y un abuso con todos estos temas relacionados con la mujer; nos estamos pasando a lo mejor un poco de frenada, es la ley del péndulo, pero sí me preocupa que muchos de los avances que se han hecho, no sin grandes dificultades, se puedan paralizar", ha denunciado Dancausa durante la inauguración de la jornada 'Cerrar la brecha de género: ¿Qué hay en la agenda del CEO?', organizada por la consultora ATKearney.

Dancausa ha denunciado los "excesos" en el tema de la mujer, tras haberse cambiado la presunción de inocencia en los casos de violencia de género y ante "el hecho de que la carga de la prueba en los juicios recaiga sobre el acusado en lugar de sobre el que acusa".

Por ello, cree que hay temas en los que hay que "reflexionar", como en lo referido a las subvenciones y las ayudas a la mujer, que "algunas están bien dirigidas para que la mujer pueda solventar los problemas", pero en otros casos opina que habría que revisarlas "en serio".

"Todo esto puede, no sé si dar al traste, pero desde luego sí paralizar muchos grandes avances que se han venido haciendo", ha alertado, aunque ha afirmado no tener "ninguna duda" de que "el siglo XXI es el siglo de la mujer".

Durante su intervención, Dancausa ha repasado su carrera profesional y los pasos dados hasta la actualidad, y ha asegurado que las mujeres de la alta dirección de Bankinter han accedido a sus puestos por procesos "normales y convencionales, sin ningún tipo de cuota", y han sido elegidas por tratarse de las personas que mejor pueden desempeñar esos puestos de trabajo.

BANKINTER, EJEMPLO DE IGUALDAD

En este sentido, ha indicado que el 51% de la plantilla de Bankinter son mujeres, el 50% en el caso de la alta dirección y el 30% en el del consejo de administración de la entidad. "Soy consciente de que somos la excepción en el Ibex y fuera del Ibex", ha reconocido Dancausa, quien ha remarcado que queda "mucho camino por recorrer" en materia de igualdad, ya que, por ejemplo, hay "muchas niñas que no pueden acceder a formación".

También ha denunciado que "muchas mujeres" no son aceptadas en el mundo laboral, sobre todo si están embarazadas, y hay discriminación salarial en muchas empresas, ante lo que se queda "sorprendida" en el caso de varias multinacionales.

"Me considero una privilegiada, no he sufrido ni vivido ninguna de las barreras ni discriminaciones que sí sé que suceden a muchas mujeres", ha indicado Dancausa, quien sin embargo ha reconocido que concilia "fatal" su vida profesional y familiar, ya que hay que dedicarle "muchísimo tiempo" a cada ámbito, algo que logra "sorteando momentos, pasando por rachas mejores y peores y con el convencimiento de que haces lo que debes".

En este punto, ha indicado que "cualquier empresa por definición te exige el 120%", pero ha defendido que las mujeres no se pueden "permitir" trabajar en empresas en las que no se respete ese talento y no haya igualdad de oportunidades.

"Cualquier empresa que tenga vocación de liderazgo tiene que tener replicada en sus estructuras internas la misma diversidad que existe en el mercado que opera", ha añadido, recordando que en Bankinter trabajan personas de 26 nacionalidades distintas.

La consejera delegada de Bankinter se ha mostrado como una "firme creyente del poder de la formación", y ha opinado que "la iniciativa más eficaz la hicieron aquellas que consiguieron la igualdad en las aulas porque sabían que una vez conseguido eso, lo demás era cuestión de tiempo".