CATALUÑA. MONTORO DICE QUE EL CAMBIO DE DOMICILIO FISCAL “TIENE TRASCENDENCIA”, PUES “SE DEJAN DE PAGAR IMPUESTOS AUTONÓMICOS Y MUNICIPALES” EN LA REGIÓN

El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, afirmó este miércoles que el traslado del domicilio fiscal de unas 1.000 empresas fuera de Cataluña no supone una “merma de tributación” en el conjunto de España, aunque reconoció que es “significativo” y “tiene trascendencia” en lo que se refiere a que “se dejan de pagar impuestos autonómicos y municipales” en la región.

En declaraciones a los periodistas en los pasillos del Congreso de los Diputados, Montoro explicó que son “decisiones empresariales” y los gobiernos “no estamos en ellas y tenemos que ser neutrales”.

“En términos de lo que es España, su totalidad, no cambia nada”, dijo el ministro, quien agregó que las empresas “buscan una cobertura de seguridad, que es lo que ha faltado por parte de las autoridades” que estaban al frente de la Generalitat de Cataluña.

Según el ministro, “si vuelve Cataluña a la normalidad, como ya está volviendo desde la aplicación del 155, serán las propias empresas las que irán tomando sus decisiones”. Montoro reiteró que la salida de empresas es una “respuesta a una inseguridad jurídica” y que las compañías actúan para “buscar la seguridad en el pago de los impuestos”.

Hay tributos que reciben las administraciones “depende de dónde declare”, ya que, por ejemplo, “hay impuestos de orden municipal que afectan”.

No es el caso, señaló, de los impuestos estatales, que después se distribuyen vía sistema de financiación autonómica. En este sentido, puso en valor que no se ha producido una deslocalización de empresas fuera de España.

“No ha habido salida de España, se ha cambiado” entre los territorios del Estado y “no hay merma de tributación para los españoles”, indicó.

Por otra parte, sobre la denuncia interpuesta ante el Tribunal de Cuentas contra 200 alcaldes catalanes por su viaje a Bruselas para visitar al expresident Carles Puigdemont, indicó que se quiere que el organismo investigue que no se han utilizado recursos públicos en ese viaje.

