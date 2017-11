MONTORO, DISPUESTO A COMPARECER EN EL CONGRESO PARA EXPLICAR LA INTERVENCIÓN DE LAS CUENTAS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, afirmó este miércoles que está dispuesto a comparecer en el Congreso de los Diputados para explicar la intervención de las cuentas del Ayuntamiento de Madrid, aunque señaló que la regla de gasto, que está incumpliendo el consistorio, es "bien sencilla".

En declaraciones a los periodistas en los pasillos de la Cámara Baja, el ministro explicó que "todas las administraciones en España están cumpliendo la Ley de Estabilidad Presupuestaria".

Además, señaló que hay miles de ayuntamientos con superávit que cumplen la regla de gasto que recoge esa ley, es decir, no subir el gasto por encima de la previsión de crecimiento de la economía.

Montoro indicó que no es "aceptable" que un dirigente político diga que no va a cumplir la Ley de Estabilidad, en referencia a las declaraciones de algunos altos cargos del Ayuntamienro de Madrid, y agregó que es labor del Gobierno "garantizar" que se cumplen las normas.

"Todas las administraciones estamos obligadas a cumplir la regla de crecimiento del gasto y ningún ayuntamiento puede promover, porque entiende que le conviene", el no hacerlo, subrayó.

Además, aseguró que Madrid no responde a otras peculiaridades" en comparación con el resto de ayuntamientos españoles, que la regla es "bien sencilla" y que si no les gusta busquen mayorías parlamentarias para cambiarlas, y si no las tienen que cumplan la ley.

Según el ministro, la Ley de Estabilidad está apoyando la recuperación económica, el crecimiento y la creación de empleo.

