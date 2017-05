DISCAPACIDAD. EL SENADO RECHAZA UNA MOCIÓN QUE PIDE GARANTIZAR EL ACCESO DE SILLAS DE RUEDAS ELÉCTRICAS Y' SCOOTERS' A MEDIOS DE TRANSPORTE

- Porque el PP pide tiempo para analizar técnica y jurídicamente la implantación de la medida. La Comisión de Fomento del Senado ha rechazado este jueves una moción que insta al Gobierno a llevar a cabo cambios normativos para que se garantice el acceso a medios de transporte de las personas con discapacidad o con movilidad reducida que utilizan sillas de ruedas eléctricas o 'scooters'.

La moción, que fue presentada por el grupo de Unidos Podemos y ha cosechado 12 votos favorables y 15 en contra, pedía la modificación de varios artículos de un real decreto de 2007 por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad.

El rechazo se ha producido porque este grupo no ha aceptado una enmienda de sustitución presentada por el PP, que pedía analizar desde el punto de vista técnico y jurídico la posibilidad de aplicar dichos cambios, al considerar que dicha propuesta del grupo mayoritario de la Cámara Alta dejaba vacía la moción.

En su defensa, la senadora Virginia Felipe, afirmó que "si queremos ampliar los derechos de aquellas personas con movilidad reducida, es indispensable que el transporte público esté plenamente adaptado para quienes usamos cotidianamente una silla de ruedas".

Esta senadora, que es usuaria de silla de ruedas por una enfermedad degenerativa, advirtió de que “la discriminación de las personas con sillas de ruedas eléctricas y scooters en los medios de transporte es una de las formas de exclusión y aislamiento que tiene la sociedad".

Por ello, concluyó que “el apoyo a esta moción es un paso necesario más para hacer reales y efectivos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad y lograr sociedades plenamente inclusivas, en consonancia con los Objetivos y Metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.".

En nombre del PP, Paloma Inés Sanz aclaró que “lo único que pedimos es tiempo” porque se deben analizar muchos factores y destacó que el Ministerio de Fomento ha acogido “muy favorablemente” una iniciativa idéntica presentada por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi).

A este respecto, afirmó que “este Gobierno y este grupo parlamentario están totalmente comprometido con la mejora de las condiciones de accesibilidad del transporte y con la no discriminación de las personas con discapacidad".

Entre los grupos favorables, por parte del PSOE, David Delgado expresó su apoyo a la moción porque “recoge una reivindicación justa”, ya que “la modificación solicitada es consecuencia del progreso de la sociedad y es lógico que las leyes deban ir avanzando al mismo ritmo”.

También mostró su apoyo a la moción María Eugenia Iparragirre (PNV), porque “no estamos en tiempo de analizar, plantear o hacer un estudio” y Jordi Martí (ERC), quien se preguntó “¿qué estarán pensando las personas con discapacidad y los diferentes colectivos como el Cermi si hoy no aprobamos esta moción?”.

Además, la moción proponía otras mejoras para facilitar los viajes de los usuarios de sillas de ruedas eléctricas, como que se tenga que admitir siempre a las sillas como equipaje sin que suponga un coste adicional.

Asimismo, proponía que los medios de transporte de media y larga distancia deban contar con asientos de transferencia para que estos viajeros puedan realizar el trayecto en las mismas condiciones de seguridad y comodidad que el resto de pasajeros.

En cuanto a los servicios de asistencia a personas con movilidad reducida establecía que se deberán encargar también de la manipulación de la silla eléctrica para que sea embarcada o transportada como equipaje.

Por último, contemplaba que dichos servicios de asistencia también se deberán encargar de acompañar al usuario de silla de ruedas hasta el asiento de transferencia del vehículo de transporte.

