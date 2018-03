DISCAPACIDAD. EL CERMI PIDE A LA COMISIÓN EUROPEA QUE FAVOREZCA LOS ASPECTOS SOCIALES Y DE DISCAPACIDAD EN LA REFORMA DE LA DIRECTIVA DEL IVA

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha reclamado a la Comisión Europea que favorezca los aspectos de carácter social y sobre discapacidad en la modificación de la Directiva 2006/112/CE, en lo que respecta a los tipos del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), a fin de que el nuevo marco no incremente los costes que afrontan las personas con discapacidad que necesitan determinados bienes o servicios.



Así lo pone de manifiesto la plataforma representativa de la discapacidad en España en un documento de respuesta a la consulta pública abierta por la Comisión Europea para que se puedan realizar propuestas al texto que se está tramitando en la UE.

Según este documento, “debería mantenerse, e incluso mejorarse, la situación actual en cuanto a la aplicación de los tipos impositivos reducidos a los bienes y servicios relacionados con la discapacidad”.

En relación con la adquisición, adaptación y determinadas reparaciones de los vehículos destinados al transporte de personas con movilidad reducida, el Cermi insta a que se recoja expresamente en la Directiva del Impuesto del Valor Añadido que quedarán excluidos del tipo general, ya que en el borrador actual se cita únicamente a las sillas de ruedas. De no ser así, por ejemplo, la compra de un vehículo en España podría pasar de gravarse con el 4% actual al 21%.

Sobre el concepto de artículos médicos y ortopédicos, el Cermi considera que éste debe entenderse en un sentido amplio e incluir todos los productos de apoyo que las personas con discapacidad necesiten en su día a día. Como ejemplo, la entidad recuerda que los audífonos son necesarios para determinadas personas con discapacidad auditiva, por lo que deben excluirse expresamente del tipo general.

En cuanto a diferentes materiales tecnológicos que permiten a las personas con discapacidad realizar diferentes acciones cotidianas, como el acceso a Internet o la lectura de documentos, la entidad plantea la necesidad de que se aplique un IVA reducido, con el fin de evitar un incremento de su coste de adquisición, ya que se trata de productos esenciales para el desenvolvimiento digno de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de su vida (laboral, familiar, ocio, etc.).

Además de los productos que se recojan explícitamente, la directiva debe ser, según el comité, flexible y establecer que se trata de un ámbito, el de las nuevas tecnologías, que está en constante evolución, de forma que los tipos reducidos sean de aplicación también a los materiales nuevos que se vayan comercializando y que redunden en beneficio de las personas con discapacidad.

El Cermi, que hace extensivas estas reivindicaciones a los servicios de asistencia social para personas con discapacidad, recuerda que tanto la Unión Europea como los Estados miembros han firmado y ratificado la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad. De esta manera, se han comprometido a promover el acceso de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones al entorno físico, al transporte, a la información y a las comunicaciones, incluidas las nuevas tecnologías.

En conclusión, el Cermi urge a la Comisión Europea a tener en cuenta que “la reforma de los tipos impositivos no puede suponer un empeoramiento de la tributación de los bienes y servicios relacionados con la discapacidad", ya que "de ser así, se deterioraría más la situación económica de este grupo social, que en general, suele tener menores ingresos y unos mayores gastos derivados precisamente de su situación de discapacidad”.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso