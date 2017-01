EL DIRECTOR DE FIRA DE BARCELONA DICE QUE “EL MOBILE WORLD CONGRESS ES UN EXAMEN ANUAL”

El director general de Fira de Barcelona, Constantí Serrallonga, admitió hoy en el ‘Fórum Europa. Tribuna Catalunya’ que, a pesar de tener un contrato firmado hasta 2023, el Mobile World Congress (MWC) es un examen anual para Barcelona.

“Ya podemos tener contratos firmados, que cada año tiene que salir bien. Si salen contentos, no tenemos que sufrir para nada”, dijo. En el citado encuentro informativo organizado en Barcelona por Nueva Economía Fórum, Serrallonga explicó que ya están trabajando en la edición de este año del Mobile World Congress que se celebrará del 27 de febrero al 2 de marzo en Barcelona.

Fira de Barcelona admite que se trata del congreso más importante que organizan, que sitúa a Barcelona en el mundo y que tiene un impacto "extraordinario" en la ciudad. El año pasado, una huelga de los trabajadores del metro puso a la organización, al Ayuntamiento de Barcelona y a la Generalitat en alerta. Y se tuvo que negociar 'in extremis' una solución con los trabajadores para poder poner fin a la huelga que provocó graves problemas de movilidad en la ciudad y colapsos de tráfico en las horas punta. Por ello, el responsable de Fira de Barcelona confió en "que no se vuelva a repetir y que no haya problemas”.

El sector del móvil ha calado con fuerza en el tejido empresarial catalán y el recinto ferial de Gran Via, ubicado en la ciudad del Hospitalet de Llobregat, se ha convertido en uno de los centros de congresos más importantes de España.

2016 DE RÉCORD

El MWC superó el año pasado, por primera vez, la cifra de los 100.000 visitantes. El incremento del número de visitantes provocó un mayor impacto económico del previsto, que era de unos 460 millones de euros para 95.000 asistentes.

También batió récord el salón paralelo de 'start-ups', el 4YFN, que recibió 12.500 visitantes y 500 star-ups de todo el mundo. Y el ESL Expo Barcelona que reunió por primera vez, también en la capital catalana, una feria de deportes electrónicos que consiguió atraer más de 4.000 personas.

