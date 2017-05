EL DIRECTOR ASOCIADO DE ANALISTAS FINANCIEROS INTERNACIONALES: “LOS ESPAÑOLES DEBEN AHORRAR MEJOR, NO MÁS”

El director asociado de Analistas Financieros Internacionales, José Antonio Herce, aseguró este martes que “los españoles deben ahorrar mejor, pero no más” de lo que ya lo hacen, puesto que “ya ahorran bastante”, aunque no de forma adecuada.

Esta es una de las principales conclusiones de la mesa redonda sobre ‘Gestión eficiente del ahorro tras la jubilación’ que la Fundación Edad&Vida organizó este martes en el marco de la celebración de su VI Congreso Internacional Dependencia y Calidad de Vida sobre ‘Atención integrada y centrada en la persona’, que tiene lugar estos días en el Palacete de los Duques de Pastrana de Madrid.

La sesión, presidida por José Antonio Iglesias, vicepresidente del Área de Financiación y Servicios a las personas de Fundación Edad&Vida y subdirector general de VidaCaixa, y moderada por Clara Armengol, miembro de Fundación Edad&Vida y directora de Negocio, Ahorro y Pensiones de BanSabadell, Pensiones y Vida, contó también con la participación de Pablo Antolín, economista principal de la Unidad de Pensiones Privadas de la OCDE, y Mercedes Ayuso, catedrática de Econometría, Estadística y Economía Aplicada del Riskcenter de la Universidad de Barcelona.

Durante su intervención, José Antonio Herce explicó que el ahorro de los españoles se acumula mayoritariamente en forma de vivienda, mientras que el ahorro en productos financieros, incluidas las acciones de compañías cotizadas y/o participaciones en empresas no cotizadas, es muy escaso y su gestión no es lo eficiente que podría ser en un mercado más grande. “Hay ahorro suficiente en España para construir buenas rentas complementarias de jubilación”, dijo.

“En España hay frustración con la gestión del ahorro para la jubilación. Hay poco ahorro dedicado exclusivamente a la jubilación. La transparencia con la que se comunica su gestión no es toda la que nos gustaría, tenemos un mercado pequeño, poco profundo y difícil de dinamizar”, añadió.

Herce analizó cómo el sector financiero y asegurador puede contribuir a mejorar el ahorro tras la jubilación en España y repasó una serie de principios entre los que se encuentran algunos como que el hecho de que “el ahorro acumulado no debe sobrevivir a su titular” y viceversa.

Además, aseguró que la acumulación y la desacumulación del ahorro provisional deben tener costes reducidos, con comisiones competitivas. Y es que la industria de las pensiones debe ser competitiva y debe innovar en las soluciones y el asesoramiento a sus clientes. “Me preocupa mucho que no tengamos una verdadera industria de las pensiones. Necesitamos tener una hucha si queremos tener una pensión de entre mil y mil quinientos euros durante los 20 o 25 años de vida que nos quedarán tras la jubilación”, concluyó.

DIVERSIFICAR LAS FUENTES

Por su parte, Pablo Antolín recordó algunas de las recomendaciones de la OCDE en materia de ahorro para la jubilación. En este sentido, reiteró la necesidad de diversificar las fuentes de financiación para la etapa de retiro, con un sistema mixto que compagine el reparto de las contribuciones corrientes con la capitalización, financiando las pensiones con activos acumulados.

En esta línea, Mercedes Ayuso apuntó la importancia de desarrollar productos de ahorro a largo plazo “flexibles, que recojan los diferentes tipos de riesgo y su comportamiento por edades”, que sean individualizados y que permitan adaptarse a las necesidades de las personas de forma dinámica, y productos garantistas frente a los riesgos más posibles de producirse en la vejez, sin olvidar aquellos riesgos menos frecuentes pero más severos”.

“Necesitamos un sistema previsional de ahorro que pueda cubrir lo que nos pueda ocurrir en un futuro. A los 65 años es importante saber qué es lo que tenemos. La cuestión es que en España existe una cultura de la herencia muy arraigada por querer dejar un legado a nuestros hijos. Los mayores no quieren consumir todo el ahorro que tienen”, zanjó.

