EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS RESPALDA UNA INICIATIVA PARA IMPULSAR LA IGUALDAD SALARIAL ENTRE HOMBRES Y MUJERES

Google Plus

El Pleno del Congreso de los Diputados respaldó este martes una iniciativa de Unidos Podemos transaccionada con varios grupos para impulsar la igualdad retributiva real y efectiva entre hombres y mujeres en España.

A falta de la votación, la mayoría de los grupos que intervinieron en la sesión adelantaron que votarán a favor. Durante el debate de la propuesta, que es una moción consecuencia de una interpelación urgente, la diputada de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea Yolanda Díaz, explicó que la iniciativa busca incorporar al ordenamiento español la recomendación de la Comisión Europea del 7 de marzo de 2014 para garantizar la igualdad retributiva real y efectiva entre hombres y mujeres y desarrollar el compromiso de transparencia salarial.

Díaz lamentó que esta igualdad retributiva “hoy no se da en nuestro país”, es más, “cuando más escalamos y nos acercamos a los ‘techos de cristal’, más desiguales son las retribuciones para las mujeres”.

“Ha llegado la hora ya de que en nuestro país cambiemos normativamente”, proclamó la diputada de Unidos Podemos, para agregar que la propuesta, con once puntos, “no dice nada absolutamente revolucionario, está todo escrito, lo único que hacemos es trasladar lo existente en materia internacional para que nuestro Estado legisle en esta cuestión”.

Desde el PP, la diputada Celia Villalobos consideró que la desigualdad salarial de género es “un tema endémico en la economía española” y, por eso, “tenemos que ir mucho más lejos de lo que es la legislación” involucrando a la sociedad y a los interlocutores sociales.

“Necesitamos necesariamente el diálogo social y la negociación colectiva” y “por mucho que aquí hagamos leyes, eso no acabará con el problema, el problema es mucho más profundo”, subrayó Villalobos.

Por su parte, la diputada socialista Tamara Raya afirmó que “el rostro de la desigualdad tiene cara de mujer” y aprovechó para dirigirse a la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, e instarle a que abandone “su oratoria hueca” y trabaje en esta línea.

Desde Ciudadanos, la parlamentaria Marta Martín reconoció que la brecha salarial de género es “una asignatura pendiente” y una “cuestión de justicia, de equidad, de igualdad y de libertad”. Martín explicó que en Ciudadanos “nos parece esencial incrementar la corresponsabilidad” e involucrar a los hombres en este asunto.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso