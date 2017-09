LA OCDE ESTIMA QUE LA DIGITALIZACIÓN PROVOCARÁ LA DESAPARICIÓN DEL 10% DE LOS PUESTOS DE TRABAJO EN ESPAÑA AUNQUE CREARÁ OTROS NUEVOS

El director adjunto de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Dirk Pilat, estimó hoy que el 10% de los empleos actuales en España desaparecerán en los próximos años y el 25% se transformará a causa de la digitalización, si bien subrayó que ese proceso también implicará la creación de nuevos puestos de trabajo.

Así lo indicó en Santander en su intervención en el 31 Encuentro de la Economía Digital y de las Telecomunicaciones bajo el título ‘La realidad digital de España’, organizado por la Asociación Multisectorial de Empresas de Tecnología de la Información, Comunicaciones y Electrónica (Ametic).

Durante su intervención, Pilat presentó algunos datos del Informe ‘Going Digital’ de la OCDE, destacando las revoluciones tecnológicas, donde “ahora tenemos una gran disrupción y cambios, donde todos los sectores de la economía se están viendo afectados”.

Por ello, señaló que España necesita una mayor productividad, que tiene que ver con la eficiencia, donde el crecimiento “no ha sido muy grande en España”, ya que según afirmó “vemos Internet en todas partes, pero no vemos la productividad”.

Además, lamentó que las empresas no han podido descifrar esta situación, por lo que “tenemos un problema, porque esta tecnología no forma parte de las empresas que quizás no han pasado por los procesos internos que deberían”.

SITUACIÓN EN ESPAÑA

Pilat, indicó que España ha vivido un “gran progreso” en cuanto al acceso móvil y tecnología movil, “muchas personas están conectadas, consiguiendo un gran progreso de conexión de fibra en cuanto acceso de hogares, lo que supone un “gran logro que nos prepara para el futuro”. “España debería estar orgullosa de su número de conexiones”, remarcó.

En cuanto al empleo, indicó que “hay mucho optimismo en el sector, donde se ven oportunidades potenciales para llegar a nuevos mercados, con los consiguientes cambios que se producirán" en este ámbito.

En este sentido, Pilat comentó que las tareas que en la actualidad están haciendo algunas personas “se podrán optimizar”, lo que conllevará la desaparición de un 10% de empleos, que “podrán ser automatizados”.

Además, apuntó que el 25% de los puestos de trabajo experimentarán modificaciones, algo que “debemos entender y tener en cuenta” porque “lo que ahora puede que no sea automático, en unos años lo será y provocará muchos cambios”.

Ante esta situación, el director adjunto de Ciencia, Tecnología e Innovación de la OCDE indicó que siempre se habla del empleo que se destruirá con la digitalización, pero matizó que “habrá muchos nuevos que se crearán gracias a estas revoluciones”, por lo que demandó “crear un equilibrio”. En este sentido, insistió en que la educación y la formación será lo más importante”.

Dirk Pilat indicó que desde la OCDE están trabajando en la esfera digital desde hace 30 años con proyectos como ‘Digital2020’ porque “es importante que se incluya en el G-20 todo este tema”, si bien añadió que “estamos muy proactivos pero el debate político está muy fragmentado”.

