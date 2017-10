LA DIGITALIZACIÓN PODRÍA AÑADIR UN 2% AL PIB ESPAÑOL CADA AÑO HASTA 2025, SEGÚN COTEC

La presidenta de Cotec, Cristina Garmendia, aseguró este lunes que la digitalización podría generar un 2% de PIB adicional en España cada año hasta 2025.

Durante la inauguración del XX Congreso Nacional de la Empresa Familiar, organizado por el Instituto de la Empresa Familiar (IEF) en Toledo, la responsable de Cotec y exministra del PSOE se refirió a la digitalización como unas de las transiciones “a gran escala” que se deben analizar.

En opinión de Garmendia, la situación en España ante este fenómeno es “de oportunidades, por el retraso que llevamos, y de potencial”. En concreto, señaló que dicho “retraso” afecta especialmente a las pequeñas y medianas empresas y a los sectores tradicionales.

Garmendia indicó que España, en este momento, está captando el 13,5% del potencial digital que tiene, por lo que concluyó que “es una gran oportunidad” trabajar en este terreno.

Por otra parte, señaló que otra de las transiciones que se están produciendo es el cambio de la financiación de activos tangibles a intangibles.

En este sentido, puso de relieve que en la actualidad, el 35% de la inversión total va a activos intangibles en España, mientras que en Europa este porcentaje asciende al 40%, y entre las economías globales más avanzadas se sitúa por encima del 60%.

“En España estamos rezagados pero hay una reacción impulsada de manera muy fuerte por el sector financiero y el sector de los seguros” en esta línea, afirmó.

EMPLEO EN EL FUTURO

En este contexto, la presidenta de Cotec se preguntó cuál va a ser la cantidad y calidad del empleo en el futuro para apuntar que en los próximos años “nuestro país habrá salido de un bache como hemos salido generando empleo, y el empleo va creciendo” aunque no lo haga al mismo ritmo que la productividad, según precisó. “Se van generando muchos empleos en cantidad pero no tanto en calidad”, subrayó.

En este sentido, puso de relieve que en España, en este momento, el 50% de las tareas que se realizan son automatizables con la tecnología que existe, y “no pensemos que en cinco años vamos a trabajar como estamos trabajando ahora, necesariamente va a cambiar la naturaleza del empleo”, advirtió.

No obstante, aseguró que algunas de las conclusiones unánimes entre quienes estudian estos fenómenos es que “la tecnología crea más empleo del que destruye” y “hay un componente humano que es muy difícil de sustituir”.

Así, Garmendia puso de manifiesto que aunque el 67% de los españoles cree que muchos empleos actuales serán desempeñados por robots en 15 años, al mismo tiempo el 52% confía en que estos puestos de trabajo serán compensados con la creación de otros.

Los robots están redefiniendo nuevos sectores y “lo que está en cuestión es el modelo social y económico en su conjunto”, dijo Garmendia, para concluir que la inversión en educación es la vía para afrontar de la mejor manera los cambios en el futuro y “son nuestros dirigentes políticos los que tienen que abordar estos cambios” aunque no sea “fácil abordarlo cuando hay un programa electoral y un periodo electoral de cuatro años”.

