ATA VE “MUY DIFÍCIL” RECUPERAR LAS CIFRAS DE AUTÓNOMOS DEDICADOS AL COMERCIO QUE HABÍA EN 2008

El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, señaló este jueves que dentro de la actividad del comercio “hay sectores que caminan más lentos y aún no han logrado recuperarse de la crisis”.

En un comunicado, Amor indicó que “debido a los cambios en el modelo, es muy difícil que volvamos a ver aquellas cifras de autónomos dedicados al comercio que teníamos en 2008”.

En este sentido, expuso que la venta a través de Internet “permite llegar mucho más lejos y abrir nuevos mercados, pero también hará que el comercio no vuelva a tener las cifras de autónomos que había antes de la crisis”.

Según Amor, en el colectivo de autónomos “hay muchos que lejos de percibir la recuperación, se han visto abocados a cerrar sus negocios”. “Es una pena, dada la importancia del sector del comercio, que vertebra muchos pueblos y ciudades en España, y que concentra a uno de cada cuatro autónomos ver que este sector no se recupera”, agregó.

