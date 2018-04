DIA VENDE SU FILIAL EN CHINA

La cadena DIA ha vendido su filial en China, que estaba operativa mediante las sociedades Shanghai DIA Retail CO. Ltd. y DIA (Shanghai) Management Consulting Services CO. Ltd.



Según informó hoy la cadena en un hecho relevante a la CNMV, ha suscrito un acuerdo con la empresa Nanjing Suning.Com Supermarket LTD, sociedad perteneciente al grupo chino Suning para la venta del 100% de las acciones de las dos sociedades.

La consumación de esta operación, que supondrá la salida de DIA del mercado chino, está condicionada suspensivamente a su aprobación por parte de las autoridades de competencia y regulatorias chinas.

DIA informa también de que se encuentra inmersa en negociaciones relativas a posibles acuerdos de colaboración comercial con el grupo Suning, que no precisa en la nota en la CNMV.

DIA llegó en 2003 al gigante asiático. En un año llegó a las 300 tiendas abiertas.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso