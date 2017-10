DIA GANA 103,1 MILLONES HASTA SEPTIEMBRE, UN 11,7% MENOS

Google Plus

El grupo de distribución de alimentación DIA consiguió un beneficio neto atribuido de 103,1 millones de euros durante los primeros nueve meses de 2017, lo que representa un descenso del 11,7% en comparación con el mismo periodo de 2016.

Según informó hoy la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el beneficio neto mejoró un 1% respecto a los nueve primeros meses de 2016, hasta los 166,7 millones de euros.

Por su parte, las ventas netas hasta septiembre alcanzaron los 6.640 millones de euros, lo que supone un incremento del 0,7%.

En España, las ventas brutas bajo enseña cayeron un 4,8% en el tercer trimestre de 2017 hasta los 1.454 millones de euros, “debido a la reducción de la superficie comercial, los cierres temporales por las remodelaciones de tiendas y el descenso de ventas comparables”. En este sentido, en el acumulado a septiembre, las ventas brutas bajaron un 4% hasta los 4.288 millones de euros.

El margen Ebitda ajustado se mantuvo estable en los nueve primeros meses de 2017 en el 6,7%. “Esta evolución es el resultado de un ligero descenso registrado en Iberia que fue compensado por la excelente mejora registrada en el segmento de Emergentes durante el periodo”, señala la compañía. El Ebit ajustado sufrió un descenso del 1,5% hasta los 257,1 millones de euros, “sin impacto reseñable de las divisas en el periodo”.

Además, los elementos no recurrentes se incrementaron un 12,3% en los nueve primeros meses del año 2017 hasta los 72,6 millones de euros, de los cuales 59 millones se corresponden con elementos no recurrentes caja.

Por su parte, aquellos que no suponen salida de caja de la compañía, como los test de valor o los resultados de la venta de activos, prácticamente se doblaron en el periodo hasta los 12,4 millones.

El CEO de la compañía Ricardo Currás indicó que “la menor inflación en todos los mercados donde operamos junto con cambios significativos en el entorno competitivo de España en los últimos meses ralentizaron nuestro ritmo de crecimiento de ventas en el tercer trimestre”.

Aun así, afirmó que “no vamos a renunciar a nuestro compromiso de ofrecer a nuestros clientes los mejores precios del mercado. Como consecuencia de ello hemos revisado nuestros objetivos de crecimiento de ventas y Ebitda ajustado para el año”. “Creemos que es la manera correcta de hacer las cosas y que eso nos ayudara a alcanzar nuestros objetivos a largo plazo”, concluyó Currás.

