La DGT aclara las reglas de la nueva normativa de seguridad en Sistemas de Retención Infantil

Contenido patrocinado

Todas las cuestiones sobre las nuevas sillas infantiles y su uso, aclaradas por Tráfico.





Garantizar la seguridad de todos los pasajeros de un vehículo es algo indispensable tanto para el conductor como para los fabricantes de automóviles. Dentro de todo el espectro de población que puede ir dentro de los vehículos motorizados, los niños, infantes de baja edad, son los que merecen más atención debido a su fragilidad y a su falta de conocimientos.

En base a su estatura, su peso y su morfología en general, se han ideado mecanismos como las sillas de coche. Un compendio de diseño, material y ergonomía que, tal y como explican desde ZONAPADRES, se ha convertido en la clave para garantizar el bienestar y la seguridad de los niños a la hora de sentarse dentro de un coche. Protege, mantiene una buena postura y evita daños mayores en caso de colisión.

Su importancia es tal que, desde hace unas décadas, el uso de sillas infantiles se ha vuelto obligatorio en todo automóvil en el que haya un menor de 12 años o un niño que mida menos de 1,35 metros, o al menos así era hasta hace poco. Los Sistemas de Retención Infantil homologados son indispensables, de hecho los cuerpos de la autoridad pueden imponer graves sanciones a los titulares del vehículo en caso de que haya un niño que cumpla cualquiera de dichos requisitos y no vaya sentado en uno de estos dispositivos.

Si bien es cierto que existen numerosos modelos que no son nada recomendables, hay otros que, como ya hemos indicado, son indispensables. Además de su uso, es importante seguir ciertas normas a la hora de instalarlos en un vehículo, normas que hace poco cambiaban tras un nuevo paquete de medidas impulsado por la Dirección General de Tráfico con el fin de afianzar aún más la seguridad de los más pequeños.

Con motivo de estos cambios, no son pocos los padres y familias que se han sentido confusos. El desconocimiento de las normas no exime de su cumplimiento, y no estar al tanto de las nuevas máximas en relación a los SRI puede suponer serias infracciones para los progenitores. Por eso, la propia DGT se ha encargado de aclarar cuáles son los cambios y cuáles son los aspectos que se mantienen como antes en todo lo relacionado con la colocación, montaje y uso de los sistemas de retención para niños.

Las dudas sobre las sillas infantiles, resueltas por la DGT

Los requisitos de seguridad fueron actualizados el pasado verano de 2018. A tenor de esto, la Dirección General de Tráfico lanzó un comunicado al que acompañó de la documentación que abarca todas estas nuevas normas relacionadas con las sillas infantiles. En líneas generales, se puede resumir como una actualización en aspectos de construcción y de requisitos de seguridad, todo con el fin de mejorar la protección de los más pequeños.

El primer punto aclaratorio sobre el cambio de normativa tiene que ver con la estatura y la edad de los menores. Antes, como ya hemos mencionado, los requisitos para no tener que usar estas sillas para niños eran que el infante en cuestión tuviera más de 12 años o más o que su estatura estuviera por encima de los 135 cm. Ahora, el espectro de edad se amplía un poco más. Si un niño tiene 13 años y no supera una altura de 1,35 m, debe ir sobre estos dispositivos seguros.

Por otra parte, también se aclara que si el pequeño tiene menos de esa edad, el elemento determinante es la altura. Con más de 135 cm, no es necesario que esté sentado en una silla infantil, pudiendo usar los cinturones de seguridad sin problema alguno, y sin que estos pierdan eficacia.

Además de esto, también amplían para aclarar la duda sobre la orientación de estos asientos especiales. Ante la confusión sobre si deben ir orientados en el sentido de la marcha o al contrario, la DGT concreta que es el fabricante el que debe indicar cómo se coloca el modelo en cuestión. Por lo tanto, los compradores deben comprobarlo siguiendo las instrucciones del dispositivo para que funcione como es debido.

Son muchos más los aspectos cambiados por la nueva normativa de la Dirección General de Tráfico, pero todos ellos apuntan a mejorar la seguridad y evitar problemas en caso de accidente. Su labor no es otra más que garantizar el bienestar de la ciudadanía cuando se desplaza por carretera. Sean niños o adultos, la prevención y la seguridad son esenciales, sobre todo a la hora de conducir, dados los peligros que entraña la irresponsabilidad dentro del automovilismo.

Con estas aclaraciones se resuelven las dudas más frecuentes sobre el uso de los SRI en automóviles. No obstante, desde la DGT invitan a consultar todos los detalles a través de los recursos que ofrecen online.