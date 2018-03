DEUTSCHE BANK LANZA UNA CUENTA SIN COMISIONES PARA JÓVENES

Google Plus

Deutsche Bank en España ha lanzado la ‘Cuenta Joven db’, un producto dirigido a jóvenes de entre 18 y 29 años, exenta de comisiones de administración y mantenimiento, según informó este miércoles la entidad.



Esta cuenta, que incluye una tarjeta de débito y una pulsera ‘contactless’ de pago gratuitas, no requiere de ningún tipo de nómina ni ingreso periódico para poder disfrutar de sus ventajas, y permite contar desde el momento de apertura de la cuenta con el apoyo de un gestor personal de Deutsche Bank.

Para los jóvenes que viajan o estudian en el extranjero, la ‘Cuenta Joven db’ ofrece la posibilidad de realizar transferencias gratuitas dentro de Europa en euros y una extracción de efectivo en cajero también gratuita desde el extranjero una vez al mes.

El responsable de Cuentas de Deutsche Bank España, Fernando Camacho, explicó que esta nueva propuesta está pensada para aquéllos que todavía no cuentan con una nómina y que por tanto no pueden beneficiarse de las ventajas de la ‘Cuenta Nómina de Deutsche Bank’.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso