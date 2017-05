OHL DETECTA DOS TRANSFERENCIAS A SUIZA Y PANAMÁ AUNQUE ASEGURA QUE FUERON LEGALES

- No identifica ninguna transferencia de López Madrid y recuerda que “nunca ha tenido responsabilidad ejecutiva ni representativa” en OHL. La constructora OHL señaló este viernes que, en el marco de una investigación interna “voluntaria” que ha llevado a cabo, ha identificado dos transferencias realizadas a finales de 2007 a la sociedad Lauryn Group, domiciliada en Panamá, y a una cuenta en el Anglo Irish Bank, en Suiza, pero aclara que no hay indicios de ilegalidad.

En un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para informar respecto a su implicación en la llamada ‘Operación Lezo’ sobre presunta corrupción en el Canal de Isabel II, OHL explica que la investigación interna que ha llevado a cabo tenía por objetivo comprobar si se ha realizado alguna transferencia desde alguna sociedad del grupo que se pueda corresponder con la que se investiga por importe de 1,4 millones a la sociedad Lauryn Group en Suiza.

Asimismo, OHL quería comprobar si hubo irregularidades en el proceso de adjudicación del cercanías Móstoles-Navalcarnero, y si el consejero externo dominical Javier López Madrid pudo realizar pagos o alguna transferencia desde OHL.

Tras la investigación interna, la constructora ha detectado dos transferencias en 2007, a la sociedad Lauryn Group, en Panamá, y a una cuenta en el Anglo Irish Bank, en Suiza, por un importe total de 2,5 millones de dólares.

Sin embargo, aclara que “están debidamente asentadas en la contabilidad y cuentan con las correspondientes facturas de soporte”, y “no hay ningún indicio de que pudieran estar relacionados con actos ilegales o ilícitos de ningún tipo”.

La constructora que preside Villar Mir señala que ha trasladado a las autoridades judiciales los hallazgos, “a pesar de que se trata de conclusiones preliminares”.

Respecto a la concesión del contrato para el cercanías Móstoles-Navalcarnero en Madrid, la constructora destaca que “no resulta ni el menor indicio ni sospecha de que exista la más mínima irregularidad en el proceso de licitación, adjudicación y posterior ejecución”.

OHL insiste en que este contrato fue “ruinoso” para ella y “ha supuesto el mayor quebranto para el grupo en un solo proyecto en toda su historia”, pues queda una inversión “pendiente de recuperar de 259 millones de euros”.

LÓPEZ MADRID, SIN RESPONSABILIDADES EN OHL

Finalmente, la compañía quiere dejar claro que “ni en las fechas en las que se supone que se realizó la supuesta transferencia, ni en ninguna otra fecha”, López Madrid ha tenido capacidad para autorizar pagos de OHL ni transferencias, porque “jamás ha tenido funciones ejecutivas ni de representación en el Grupo OHL”.

No obstante, recuerda que López Madrid es investigado en la causa pero no está acusado formalmente de ningún delito y recalca que “hasta el día de hoy ningún directivo ni empleado de OHL ha sido condenado nunca por corrupción, ni en España ni en ningún otro país”.

