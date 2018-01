ICEX DESTINARÁ 4,5 MILLONES DE EUROS PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS PYMES EN 2018

Google Plus

ICEX España Exportación e Inversiones destinará 4,5 millones de euros a lo largo de 2018 para apoyar la internacionalización de las pymes españolas que deseen internacionalizar su negocio o consolidar su presencia en el exterior, a través de ICEX Next.



Este programa ofrece asesoramiento personalizado de expertos con la finalidad de que las empresas internacionalicen su negocio, aumenten su facturación exterior, diversifiquen su riesgo empresarial y mejoren su competitividad global. Para ello, ayuda a las empresas en todas las fases del proyecto.

A través de ICEX Next, las empresas contarán con más de 10.000 euros de ayuda por empresa durante 18 meses para gastos relacionados con la internacionalización.

Las empresas acogidas a este programa podrán acceder además a la asistencia de ‘Asesores en destino’, un servicio que se presta en cada mercado por expertos locales con un profundo conocimiento del tejido empresarial local y que tiene como objetivo facilitar a la empresa española el desarrollo de su red comercial en dichos mercados.

En 2018 el servicio de ‘Asesores en destino’ estará disponible en Perú, Chile, Colombia, Ecuador, Panamá, México, Estados Unidos, Marruecos, Corea del Sur y, por primera vez, Polonia.

ICEX indicó que las empresas que pueden optar a las ayudas son aquellas con producto, servicio o marca propia, que posean potencial exportador, así como aquellas compañías que cuenten con personal cualificado y comprometido con su proyecto de internacionalización.

Desde que se puso en marcha el Programa ICEX Next en 2012, han participado en él 2.137 empresas. El 18% de estas empresas procede de la Comunidad de Madrid, el 17% de Cataluña, el 14% de la Comunidad Valenciana y el 12% de Andalucía.

Además, el 75% de las participantes poseen un perfil industrial, tecnológico y de servicios; el 14%, de bienes de consumo, y tan solo un 11% pertenece a los sectores de agroalimentación y bebidas.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso