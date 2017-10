BÁÑEZ DESTACA QUE LA TASA DE POBREZA DE LOS MAYORES DE 65 AÑOS EN ESPAÑA HA BAJADO A LA MITAD, HASTA EL 11%

Google Plus

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, indicó este miércoles que la tasa de riesgo de pobreza de los jubilados mayores de 65 años se ha reducido a la mitad entre 2011 y 2015, al pasar del 23% al 11%.

Así lo señaló la ministra durante con motivo de la interpelación urgente formulada por la diputada socialista Mercè Perea sobre las medidas para garantizar unas pensiones públicas dignas que mantengan su poder adquisitivo.

Báñez comenzó su intervención lamentando que iniciativas como la interpelación “perturban” el diálogo en el ámbito del Pacto de Toledo y llamó al PSOE a la responsabilidad y a “dar ejemplo manteniendo ese diálogo constructivo y no perturbando el debate”.

“Los pensionistas han sido el colectivo mejor tratado desde el inicio de la crisis”, dijo la ministra, para reseñar que han ganado poder adquisitivo, en concreto, 108 millones de poder adquisitivo en 2013, 500 millones en 2014, 860 millones en 2015, y 530 en 2016, lo que según la ministra son ganancias de poder adquisitivo “moderadas, pero ganancias”.

En esta línea, añadió que la tasa de riesgo de pobreza de los jubilados mayores de 65 años se ha reducido a la mitad desde 2011, pasando del 23% al 11% a finales de 2015, según los últimos datos de Eurostat. Por ello, dijo a Perea que “por mucho que ustedes quieran verlo todo negro”, la realidad no es así.

Por otra parte, la ministra actualizó los datos relativos a la lucha contra el fraude laboral y aseguró que desde 2012 han aflorado 475.000 empleos irregulares y más de 6.500 empresas ficticias, lo que ha reportado un ahorro global para el sistema de más de 19.750 millones.

CATALUÑA

La titular de Empleo y Seguridad Social quiso referirse a la situación de Cataluña antes de finalizar su intervención.

En este sentido, recordó que ayer, martes, el Tribunal Constitucional admitió a trámite el recurso presentado por el Gobierno contra la agencia de protección social catalana para asumir competencias y disponer de recursos que corresponden al sistema de la Seguridad Social.

“Si se rompe (la caja única de la Seguridad Social) pondría en riesgo 1.500.000 pensiones en Cataluña”, una región que cuenta con un déficit en esta materia de 1.900 millones de euros entre enero y julio de 2017, según indicó la ministra.

Ante este panorama, quiso lanzar un mensaje “de confianza y de tranquilidad” a los españoles en el pago de las prestaciones.

Estas palabras irritaron a la diputada socialista, que es catalana, quien dijo a la ministra que “es muy feo lo que está haciendo" al referirse a la situación en Cataluña en esa circunstancia y le instó a que "deje trabajar al Constitucional y no maree, dé la cara con las pensiones”.

