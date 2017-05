BÁÑEZ DESTACA QUE 8 DE CADA 10 PERSONAS QUE ABANDONARON EL DESEMPLEO EN EL ÚLTIMO AÑO ERAN PARADOS DE LARGA DURACIÓN

- Más de 1,2 millones de personas mayores de 45 años tienen hoy un empleo y no lo tenían en 2011. La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, afirmó este viernes que 8 de cada 10 personas que abandonaron el desempleo en el último año eran parados de larga duración.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Báñez hizo balance de los últimos datos referidos al mercado laboral en España y que muestran que en abril se produjo el mayor descenso del paro en cualquier mes de toda la serie histórica, con una reducción de casi el 11% mientras que “cuando llegamos al Gobierno, crecía a un ritmo del 8%”.

La ministra puso de relieve que “el empleo que vuelve” tras la crisis “es de mayor calidad del que se fue” y, en este sentido, indicó que ya se ha recuperado el 72% del empleo indefinido destruido durante la coyuntura, y el 33% del que tiene carácter temporal. Asimismo, hay más asalariados con contrato fijo, en concreto, el 75%, superando el porcentaje del inicio de la crisis, que fue seis puntos menos. Quienes tienen un contrato de menos de un mes suponen hoy sobre el total el 0,87%, y 9 de cada 10 empleos recuperados han sido a tiempo completo.

Por otra parte, Báñez quiso destacar que hay más de 1,2 millones de personas mayores de 45 años que “hoy tienen un empleo y no lo tenían en 2011”. A estos datos se añade los de la oficina de estadística europea Eurostat, que indican que el desempleo en la zona euro se redujo en marzo en casi un millón de personas, la mitad se produjo en España.

Báñez insistió en que “el gran cambio estructural” que se ha producido en el mercado de trabajo es que todo el crecimiento económico se traduce de manera intensa en creación de empleo, lo que es muestra de un “crecimiento económico muy social”.

Por otra parte, incidió en que la formación y la educación son elementos clave para la empleabilidad y quiso poner el acento en que 1.113.000 menores de 30 años están en los registros de desempleo y la mitad de ellos, 550.000 jóvenes, no han concluido la Educación Secundaria Obligatoria.

En términos EPA, son 2.318.000 las personas desempleadas que no han concluido la Educación Secundaria Obligatoria. “Formadles es la prioridad”, afirmó la ministra, porque “la tasa de paro es tres veces inferior entre las personas con una formación mayor”.

RÉCORD DE EMPLEO ENTRE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Además, la ministra hizo mención de los datos de empleo entre las personas con discapacidad para destacar que 2016 fue un año de “récord histórico” en creación de puestos de trabajo en este colectivo, lo que “cada día es una realidad que nos alegra a todos”.

En lo que va de año, ya se ha incrementado un 20% la contratación entre personas con discapacidad respecto al mismo periodo de 2016. Finalmente, la ministra señaló que se ha aprobado en el Consejo de Ministros el reparto de 1.893 millones entre las comunidades para políticas activas de empleo en 2017, una cuantía que se elevaría hasta un 12,7% más que en 2016 “si se aprobaran los Presupuestos Generales del Estado (PGE)”, recordó Báñez.

Estos fondos ya fueron comunicados a las comunidades autónomas por parte de la ministra durante la celebración de la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales celebrada a principios del mes pasado.

A su vez, en la distribución se incluyen 129 millones para financiar la primera parte del Programa de Acción Conjunto para la Mejora en la Atención a Parados de Larga Duración en 2017, que se distribuirán de acuerdo con el número de potenciales beneficiarios a atender en cada comunidad autónoma medido a 31 de diciembre de 2016.

Los 260 millones de euros restantes de distribuir de este Programa entre 2017 y 2018 se repartirán en función al cumplimiento de objetivos, tal y como se acordó en la Conferencia Sectorial del pasado 11 de abril. “El consenso y el diálogo permanente es capital para seguir creando oportunidad, queremos hacerlo pacto a pacto cada día”, concluyó la ministra.

