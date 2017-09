BÁÑEZ DESTACA QUE LA COTIZACIÓN ANUAL MEDIA POR AFILIADO HA CRECIDO UN 10,8% DESDE 2007

- Acusa al PSOE de querer una recuperación "con algunos". La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, destacó este miércoles que la cotización anual media por afiliado evoluciona al ritmo de los salarios y desde 2007 ha crecido un 10,8%, pasando de los 5.300 euros a los 5.990 en la actualidad.

Así lo dijo la ministra durante su intervención en una interpelación socialista sobre las medidas para impulsar una recuperación salarial que suponga un reparto más justo de la renta.

El diputado socialista Rafael Simancas, encargado de defender la interpelación, acusó al departamento que dirige Báñez de ocasionar una “cronificación” de la precariedad, la desigualdad y la pobreza.

“Esta recuperación que nos vende el Gobierno del PP es una recuperación puramente estadística, una recuperación falsa e injusta”, dijo Simancas, que incidió en que el Ejecutivo está “financiando su recuperación falsa” con las medidas fiscales aplicadas, beneficiando a las rentas altas.

En este sentido, indicó que más de 44.000 millones de euros “que deberían estar en los salarios de los trabajadores han acabado en las rentas del capital”. “La auténtica primavera del empleo en este país no llegará hasta que ustedes salgan del Gobierno”, concluyó Simancas en su primera intervención.

La ministra respondió que este análisis del diputado socialista es “demagógico” e indicó que “España sí vive una situación buena para el empleo, le guste a usted o no, no sé si le parece mejor lo que hay hoy, que se crean 1.600 empleos al día en España, o usted añora el Gobierno socialista cuando se destruían 1.500 empleos al día”.

Acto seguido, Báñez defendió la reforma laboral de 2012 recordando que, según algunos servicios de estudios, si se hubiera aprobado en 2008 “se hubiera evitado la destrucción de dos millones de puestos de trabajo en España”, y señaló que “no será tan mala” cuando la ha copiado México, Italia y Francia.

La titular de Empleo y Seguridad Social aportó en el debate datos referidos a la remuneración de los asalariados, y en este sentido, precisó que desde la recuperación la remuneración ha crecido un 9,8% y el beneficio empresarial lo ha hecho un 9,3%.

Mientras, para definir la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), indicó que “cuando toque, en octubre o noviembre, abriremos las consultas”.

El diputado socialista volvió a intervenir para recomendarle a la ministra que “pregunte más a la gente y así sabrá qué está pasando en este país y se le bajarán los humos”.

Simancas dijo a Báñez que “es su precariedad laboral, es su devaluación salarial, es su fracaso” el que, a su juicio, vive hoy España, y añadió que “se va a atragantar usted con tanta jactancia”.

PACTO DE RENTAS

Ante la interpelación sobre las medidas del Gobierno para impulsar los salarios, Báñez cargó contra el partido de Simancas diciéndole que “deberían ustedes, siendo socialistas, tener más respeto a los representantes sindicales y empresariales”, puesto que son quienes acuerdan la subida salarial, y citó el último dato al respecto que muestra una subida pactada en convenio del 1,33% en agosto.

La titular de Empleo acusó al PSOE de querer una recuperación “con algunos”, y en esta línea, agregó que le “preocupa que en las 18 páginas del pacto de rentas no haya ni una mención a un parado o a un desempleado en España, eso dice mucho de la recuperación parcial que quieren”.

Así, “su propuesta empieza por ser insolidaria”, es “irrespetuosa” con los interlocutores sociales al fijar bandas salariales, “algo que no ha visto nunca este país” y es “falaz”.

Según la ministra, el modelo que defiende el PSOE es “un modelo bastante poco generoso, se inmiscuye en lo que debe de ser sagrado para todos que es el marco de negociación colectiva”.

Báñez finalizó su intervención pidiendo a Simancas que se alegre junto con el Gobierno porque “las cosas van a mejor aunque quede mucho por hacer". "Le pido que en vez de hacer críticas haga propuestas”.

