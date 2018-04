ATA DESTACA QUE LOS AUTÓNOMOS CRECIERON EN EL PRIMER TRIMESTRE DIEZ VECES MÁS QUE EN 2017

La Federación Nacional de Trabajadores Autónomos-ATA destacó este jueves que el colectivo de autónomos aumentó en 25.722 trabajadores en el primer trimestre del año, frente al aumento en 2.545 nuevos autónomos del mismo periodo de 2017, lo que supone un ritmo de crecimiento diez veces superior.



Según comunicó la organización, el total de autónomos se situó en marzo en 3.230.400 autónomos, tras sumar a casi 26.000 nuevos trabajadores, con lo que el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) encadena cinco años consecutivos de incrementos en el primer trimestre.

Únicamente tres de las 17 comunidades autónomas, además de Ceuta, no lograron sumar autónomos en el primer trimestre del año: Castilla y León (440 autónomos menos), Asturias (185 autónomos) y País Vasco (76 autónomos). Estos datos son “mucho más positivos”, según ATA, que los registrados en 2017, cuando fueron 10 las comunidades que no lograron sumar trabajadores por cuenta propia en los tres primeros meses de 2017.

Islas Baleares fue un año más la comunidad que lideró el crecimiento de autónomos en el periodo analizado con un crecimiento del 2,1% de sus autónomos, lo que en términos absolutos se traduce en 1.833 nuevos trabajadores por cuenta propia cotizando a la Seguridad Social. A continuación se situó Andalucía, con un incremento del +1,6%, Comunidad Valenciana (+1,4%), Murcia (+1,2%) y la Comunidad de Madrid (+1%).

Por provincias, en 36 de las 50 provincias españolas aumentó el número de autónomos, registrando los mayores aumentos Baleares y Málaga, con un crecimiento del +2,1%.

Desde la perspectiva del género, ATA constató cómo el ritmo de crecimiento de las mujeres (+1,1%) prácticamente duplicó al de los hombres (+0,6%).

En términos absolutos, los hombres aumentaron en 12.997 durante el primer trimestre y las mujeres lo hicieron en 12.795, es decir, las mujeres representaron uno de cada dos nuevos autónomos en el primer trimestre de 2018.

Finalmente, si se analizan los datos por sectores, el comercio fue el único sector de actividad que no logró remontar y cerró el trimestre con una descenso de 1.217 autónomos comerciantes, una pérdida del -0,2%.

Para el presidente de ATA, Lorenzo Amor, “el colectivo vuelve a mostrar una vez más que somos los protagonistas de la generación de empleo”.

Puntualizó que “sin duda, la Ley de Autónomos está dando sus frutos y el ritmo de crecimiento del colectivo en este primer trimestre es 10 veces superior al de 2017. Pero hay que seguir preponderando en reformas que faciliten el emprendimiento, eliminen trabas y lo que es realmente importante, ayuden a consolidar las actividades. Para ello, y para que no se frene este ritmo de creación de empleo, se hace necesario que se aprueben cuanto antes los Presupuestos Generales del Estado”.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso