CATALUÑA. GUINDOS DICE QUE NO HAY DESLOCALIZACIÓN DE EMPRESAS PORQUE NINGÚN “INVERSOR RACIONAL” VE POSIBLE LA INDEPENDENCIA

El ministro de Economía, Industria, y Competitividad, Luis de Guindos, aseguró este miércoles que no se ha “identificado ningún tipo de deslocalización” de empresas en Cataluña “porque no hay ningún inversor racional que considere que el escenario de la independencia se vaya a producir”.

En declaraciones a los periodistas tras la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso de los Diputados, el ministro señaló que las agencias de calificación crediticia están alertando de que la secesión “tendría un impacto muy negativo para Cataluña y el resto de España”, aunque reconocen que es un escenario que no creen que vaya a ocurrir.

“Seria irracional y no tendría sentido desde el punto de vista ni legal ni económico”, dijo el ministro, quien agrego que Cataluña “va a continuar formando parte de España, y por tanto seguirá dentro de la zona euro”.

Además, quiso dejar claro que “no ha habido movimientos importantes de deslocalización” de empresas en Cataluña “porque se considera irracional” la independencia y “los inversores creen que no va a ocurrir”.

Según De Guindos, “lo que importa es que la evolución de la economía y el cumplimiento de las leyes son fundamental para generar confianza y garantías para la inversión”.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso